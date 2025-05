METEO/ Fine settimana di bel tempo, ma ancora fresco

Da oggi entreremo in un regime atmosferico condizionato dall'alta pressione, con caratteristiche più estive e instabilità più legata a fenomeni locali. Tuttavia almeno per questo weekend le temperature saranno ancora sotto la media del periodo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 23 a domenica 25 maggio.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso al mattino e primo pomeriggio. Nuvolosità in aumento dal tardo pomeriggio sui settori alpini occidentali e settentrionali con locali rovesci o deboli ed isolati temporali che però potranno generarsi almeno fino a sabato mattina. Successivamente tempo più stabile fino a domenica incluso anche se non mancherà ancora qualche isolato fenomeno sui settori delle Alpi marittime e a nordovest.

Temperature massime stazionarie fino a domani e in rialzo domenica con valori compresi tra 20 e 25 °C. Minime comprese tra 10 e 13 °C, qualche grado in più sulle coste, qualche grado in meno sulle aree di pianura più soggette ad inversione. Venti assenti o deboli variabili.

Tendenza inizio settimana.

Correnti occidentali ma di stampo anticiclonico, legate all'alta pressione delle Azzorre, manterranno tempo stabile ma con isolati fenomeni piovosi sui rilievi al pomeriggio, tipici di un clima estivo. Le temperature si riporteranno sulle medie del periodo, per poi aumentare gradualmente da metà settimana.

