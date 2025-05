Strade, contro i tagli del Governo "La Nostra Provincia" invita i sindaci alla mobilitazione

Alla luce dei "gravi tagli imposti dal Governo nazionale ai fondi destinati alla manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale", il gruppo consiliare La Nostra Provincia ha inviato a tutti i sindaci del territorio della provincia di Cuneo una proposta di ordine del giorno da discutere nei rispettivi Consigli comunali.



"L’obiettivo – si legge in una nota mandata dal gruppo – è promuovere una mobilitazione territoriale ampia e condivisa su un tema di fondamentale importanza per la sicurezza e lo sviluppo locale".



Si tratta di "una misura concreta che affianca la presentazione – già annunciata – di un ordine del giorno urgente in Consiglio Provinciale, nella prossima seduta, con cui si chiede il ripristino integrale delle risorse tagliate dal Governo nazionale, per un totale di 1,7 miliardi nel biennio 2025–2026".



Per il Piemonte, la riduzione ammonterebbe a "31,8 milioni di euro, di cui quasi 7 milioni interessano direttamente la provincia di Cuneo", che conta oltre 3.000 km di strade provinciali. "Un segnale forte, che punta a costruire un fronte comune tra amministrazioni locali, Provincia e Regione".



Con questo atto, il gruppo “La Nostra Provincia” chiede "di esprimere una netta contrarietà ai tagli, sollecitare il ripristino completo delle risorse, avviare un confronto nazionale tra Governo, Regioni e Province, coinvolgere le istituzioni regionali e provinciali in una presa di posizione pubblica a favore dei territori e promuovere una mobilitazione congiunta delle autonomie locali".



"La sicurezza stradale non può essere sacrificata sull’altare dei tagli lineari", si conclude la nota del gruppo consiliare, che ribadisce la propria intenzione di "continuare a battersi affinché le esigenze del territorio non vengano ignorate, dando voce ai sindaci, alle comunità locali e rafforzando la sinergia con i rappresentanti istituzionali a livello regionale".