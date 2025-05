Taglio manutenzione strade provinciali, il Patto Civico: "Importante sostenere l’azione di tutti i Presidenti degli enti italiani"

Un Ordine del Giorno avente ad oggetto il recente e drastico taglio delle risorse destinate alle Province per la manutenzione delle strade provinciali per il biennio 2025-2026 è stato presentato a firma congiunta dai gruppi Patto Civico per la Granda e La Nostra Provincia e sarà trattato nel corso del prossimo Consiglio Provinciale.

“Abbiamo raccolto con favore – commentano i consiglieri provinciali Pietro Danna, Silvano Dovetta, Ivana Casale e Vincenzo Pellegrino – l’iniziativa dei colleghi de “La Nostra Provincia” in relazione alla brutta notizia che da qualche giorno è stata resa pubblica riguardo all’annunciato taglio da parte del MIT di 1,7 miliardi ai fondi destinati alle province italiane per la manutenzione della rete viaria provinciale. Crediamo che questo sia un tema che deve trovare unità all’interno del Consiglio Provinciale e sul territorio tutto, poiché l’interesse principale deve essere quello di assicurare ai cittadini l’erogazione dei servizi fondamentali che la legge riserva alle province, in primis la cura e la manutenzione delle strade di propria competenza. Auspichiamo che anche questa iniziativa, che si pone nel solco dell’appello lanciato dal Presidente di UPI Gandolfi alla Presidente Meloni, possa contribuire a far si che il Governo risolva questa emergenza nell’ambito della conversione del Decreto Legge Infrastrutture”.