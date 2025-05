Rotary Club Alba: consegnata al Consorzio socio assistenziale una sedia da evacuazione scendiscale per il trasporto di disabili

Martedì 20 maggio, alle ore 17, presso il Centro diurno per anziani di Alba, che ha sede in via Teobaldo Calissano 13, la presidente Gaia Frunzio, con i soci Piera Arata, Teodoro Bubbio, Paola Ferrero e Roberto Reggio, ha consegnato al direttore del Consorzio socio assistenziale, Marco Bertoluzzo, una sedia da evacuazione scendiscale per permettere il trasporto dei disabili. Il modello, con quattro ruote pivottanti permette la movimentazione su superfici piane, mentre le slitte integrate consentono lo scorrimento sui gradini, un necessario e utile sussidio per gli utenti del centro diurno. Il Rotary di Alba si conferma sempre attento alle esigenze e alle richieste del territorio.

Durante la serata conviviale, molto partecipata, presso il Ristorante Ca’ del Lupo di Montelupo Albese, si è svolta la cerimonia del conferimento del Premio Rotary 2025 a Andrea Icardi, regista del film “Onde di terra”, “per aver saputo raccontare con delicatezza e forza visiva la cultura del proprio territori, restituendo allo spettatore uno sguardo autentico e penetrante sui legami umani le trasformazioni in atto e il senso di appartenenza, mediando il lavoro della cinepresa con quello della ricerca filologica, salvaguardando tradizioni e valori del nostro passato”. Il premio Rotary Alba, ideato dal socio Renato Montalbano nel 2000 come riconoscimento di prestigio, è indirizzato a chi abbia svolto nell’ambito del territorio del Club attività significative a favore della collettività realizzando opere o progetti, oppure avendo ottenuto brillanti risultati scolastici. È il service più longevo, nella storia del Rotary di Alba e compie quest’anno 25 anni. Andrea Icardi, laureato al Dams di Torino, ha al suo attivo una produzione di video strettamente legati al territorio delle Langhe e del Roero. In particolare il film “Onde di terra”, proiettato nelle sale cinematografiche, ha raggiunto circa 25000 spettatori, una cifra ragguardevole per una produzione indipendente. Ambientato nei suggestivi paesaggi dell’Alta Langa, intreccia la storia dei bacialè (intermediari) con quella del pallone elastico ed affronta il tema dello spopolamento delle campagne delle Langhe (il 40% si era trasferito in città), scongiurato da matrimoni con donne del Sud, sposate dai contadini piemontesi. Il fulcro della narrazione è la vicenda di Remo (interpretato da Paolo Tibaldi), sensibile giornalista che aiuta il suo amico Amedeo, un rude contadino, a trovare moglie, scrivendo per lui le lettere a Fulvia, una ragazza di Brancaleone.

Nella presentazione della sua attività, Andrea Icardi, accompagnato dalla moglie Francesca e dal piccolo Livio, ha raccontato con piglio umoristico aneddoti, difficoltà e soddisfazioni legati alla regia di “Onde di terra”, rispondendo alle numerose domande dei partecipanti. Presenti alla serata, il Past governor Beppe Artuffo, Carla Bonino, Gabriella Serafino, Pietro Giovannini, Arianna Tomatis, Nicolò Lamberti (Rotary club di Bra) e Luca Burroni (Rotary Club Siena)