Mondovì torna capitale dell’atletica: il 2 giugno appuntamento con il Meeting di Primavera

Il conto alla rovescia è iniziato: lunedì 2 giugno, l’impianto sportivo “Fantoni-Bonino” di Mondovì ospiterà la 25ª edizione del Meeting di Primavera, appuntamento ormai imprescindibile nel calendario dell’atletica leggera italiana. Quest’anno, la storica manifestazione festeggia il suo quarto di secolo con una novità che segna una svolta decisiva: il debutto ufficiale nel circuito “internazionale” di World Athletics.

Confermato anche l’inserimento all’interno della High Speed League, il Meeting si appresta a diventare un punto di riferimento anche oltre i confini nazionali, rafforzando il suo status tra gli eventi di maggior rilievo della stagione. Le origini Nato nel 2000 per volontà di Milvio Fantoni, pioniere e anima dell’atletica monregalese, il Meeting ha saputo crescere anno dopo anno, conquistando spazio e riconoscimenti. Dalla data originaria del 1° maggio, si è stabilito nel mese di giugno a partire dal 2008, guadagnando sempre più attenzione da parte di atleti e tecnici. La prima volta da “internazionale” L’edizione 2025, grazie ai punti validi per il ranking mondiale, promette di richiamare a Mondovì alcuni tra i migliori interpreti della scena nazionale e internazionale, soprattutto giovanile, in cerca di tempi e misure utili per le qualificazioni ai grandi appuntamenti globali, come i Mondiali di Tokyo.

Il programma

Preceduto dalle gare promozionali del mattino (in programma dalle 9), il meeting prenderà il via ufficialmente alle 12. Il programma tecnico è, come da tradizione, ampio e variegato con la velocità e i lanci in evidenza grazie a pista e pedane che da sempre sono “esplosive”: 100 e 200 metri, 400 ostacoli, lungo uomini e triplo donne, giavellotto e disco, e le prove sugli 800 metri per gli uomini, i 1500 per le donne donne e 3000 siepi. Grande attesa per i 100 metri piani: nelle scorse edizioni hanno lasciato il segno atleti del calibro della velocista australiana Georgia Harris, vincitrice nel 2024, e Roberto Rigali, autore di un record della pista di 10”29 nel 2023, prima di salire sul podio mondiale nella 4×100 a Budapest. Gli atleti La lista degli iscritti verrà completata nei prossimi giorni, ma gli organizzatori puntano su una starting list di alto livello. Saranno ai blocchi di partenza delle prove veloci maschili il pavese Jim Folajin Fonseca (che vanta un primato di 10’29’’ sui 100 mt) e l’azzurro Andrea Federici sui 200 mt. Al femminile occhi puntati su Alice Pagliarini e Chiara Melon, reduci dal quinto posto con la nazionale nella staffetta 4x100 delle World Relays in Cina. Nel settore lanci, si sfideranno i pluricampioni italiani Giovanni Faloci ed Alessio Mannucci.

Negli anni passati, il pubblico di Mondovì ha applaudito campioni come Daisy Osakue (assente quest’anno per i postumi di un piccolo infortunio capitato proprio sulla pedana monregalese in occasione dei Campionati di Società dello scorso week end), Josè Bencosme di nuovo al via sui 400 ostacoli e nel 2011 l’argento olimpico di Atlanta 96 nel salto in lungo James Beckford, nomi che testimoniano l’attrattiva dell’evento. L’organizzazione, curata dall’Asd Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo con il coordinamento di Enrico Priale, è al lavoro da tempo per assicurare uno spettacolo sportivo all’altezza delle aspettative. I premi Il Memorial dedicato a Pina Torello premierà il miglior risultato tecnico sulle gare di mezzofondo e va ad aggiungersi agli storici trofei “Milvio Fantoni” (per la miglior performance della velocità) e “Salvatore Bonino” (per gli ostacoli). In caso di record Italiano lo sponsor “Acqua S. Bernardo” del patron Antonio Biella – da anni fortemente legato al sodalizio monregalese – mette in palio il premio extra da 5.000 euro.

Le dichiarazioni

Così Fabio Boselli, presidente dell’Atletica Mondovì-Acqua S. Bernardo: “Il Meeting per noi è una tradizione, un’occasione per valorizzare il nostro impianto, far conoscere la nostra realtà e promuovere l’atletica in una bella vetrina per la città di Mondovì e per tutto il movimento”.

“Milvio sarebbe stato orgoglioso di come l’evento da lui voluto, si sia trasformato negli anni sino a diventare un appuntamento di prestigio nel panorama dell’atletica nazionale” - dichiara Clelia Zola presidente Fidal Piemonte.

“Un ringraziamento va quindi agli organizzatori per quanto stanno facendo, su più fronti, e per quanto continueranno a fare per l’atletica regionale”.

“Rappresenta, ormai, uno degli appuntamenti sportivi più iconici e attrattivi di Mondovì e dell'intero Monregalese” il commento del sindaco Luca Robaldo e dell'assessore alle Manifestazioni e allo Sport, Alessandro Terreno.

“Merito dell'intuito e della lungimiranza di Milvio Fantoni ma anche, e soprattutto, dell'Atletica Mondovì - Acqua San Bernardo che in questi anni ha saputo perfezionare e innovare la strada intrapresa. Il Meeting di Primavera come grande festa di sport, insomma, ma anche come prezioso momento di crescita individuale e collettiva, nel nome di una competizione sana e formativa”

“Una sfida impegnativa e difficile”, aggiunge il responsabile organizzativo Enrico Priale.

“Un percorso di crescita partito da lontano che riguarda tutti gli aspetti della nostra associazione. Il Meeting è sicuramente uno tra quelli a cui teniamo particolarmente e a cui tutti siamo più legati: si sta innalzando il livello ma sempre assicurando, in primis, la sostenibilità dell’evento.”.

Nei prossimi giorni verranno svelati ulteriori dettagli su programma, atleti. Il Meeting di Primavera si prepara, ancora una volta, a correre veloce. E Mondovì è pronta ad accoglierlo