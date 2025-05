Sci di fondo: cinque atleti cuneesi nelle squadre nazionali per la stagione 2025/26

Martino Carollo in una foto di repertorio

Ufficializzata, dal presidente della Fisi Flavio Roda, la composizione delle squadre agonistiche degli azzurri dello sci di fondo per la stagione 2025/26: tra questi sei piemontesi (cinque cuneesi).

Il direttore tecnico sarà ancora Markus Cramer, che ha anche il ruolo di allenatore della squadra A. Insieme a lui sono stati confermati anche gli allenatori delle squadre Milano Cortina 2026, Fulvio Scola per gli uomini e Renato Pasini per le donne, con Giuseppe Cioffi da aiuto allenatore.

Tra i nomi degli atleti in Coppa del Mondo spicca Martino Carollo che ha concluso una stagione davvero splendida. Del gruppo Milano Cortina faranno parte Davide Ghio, Lorenzo Romano e Beatrice Laurent.

Il direttore tecnico del settore giovanile è sempre del cuneese Paolo Rivero, il cui progetto sembra essere davvero ben avviato. A guidare la squadra ci saranno sempre gli allenatori Matteo Betta e Stefano Corradini, assieme al responsabile skiman Fabio Pasini. Rispetto alla passata stagione si è deciso di aprire a un uomo in più, in quanto la competitività del gruppo 2006 e 2007 in ambito nazionale è piuttosto alta. Quattro le donne con apertura a ben tre 2007. All’interno di questo gruppo sarà presente Alessio Romano.

Comunicata anche la squadra Atleti di Interesse Nazionale, sotto la supervisione di Corrado Vanini e Francesca Baudin, dove tra i nomi spicca quello del cuneese Giacomo Barale.

Riepilogando: Martino Carollo (2003 – Fiamme Oro) nella squadra A; Lorenzo Romano (1997 – Carabinieri) e Davide Ghio (2004 – Fiamme Gialle) fanno parte del gruppo Milano Cortina; Alessio Romano (2006 - Carabinieri) della Nazionale Juniores; Giacomo Barale (2008 – Entracque Alpi Marittime) della squadra di interesse nazionale.