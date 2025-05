Tennis, Play-off Serie C regionale: Alba sogna l’impresa contro Piazzano Novara

Domenica sui campi in terra battuta del Centro Sportivo San Cassiano di Alba si disputerà il ritorno del play-off regionale di Serie C maschile di tennis. La LiSport, squadra di casa, incrocerà le racchette contro il forte team di Piazzano Novara. L'andata era terminata con un pareggio, merito delle vittorie in singolare di Golubev e Corino, controbilanciate dalle sconfitte di Pedussia e Amianto. Sempre la coppia Corino-Golibev ha siglato il punto del 3-3 al termine di un doppio di altissimo livello concluso al Match Tie-Break.

La compagine albese dovrà ora tentare l'impresa per eliminare i temibili novaresi senza l'incognita del doppio di spareggio. "Piazzano é un circolo di grande prestigio che vanta anche una squadra in serie A - ha dichiarato il Presidente della LiSport Lorenzo Cane - Per noi è già un successo essere giunti sino a questo punto della manifestazione".

Gli ha fatto eco il Vice Presidente Andrea Merlo: "Chi vince domenica stacca il pass per il tabellone Nazionale. Sarebbe bello raggiungerlo per il secondo anno consecutivo ma abbiamo un avversario davvero difficile da superare. I nostri ragazzi ci stanno dimostrando come al solito un attaccamento alla maglia esemplare e una straordinaria forza di volontà. Non dobbiamo dimenticare che pochi mesi fa grazie a loro siamo diventati Campioni del Trofeo Caroleo, la massima competizione invernale a squadre regionale"

L'appuntamento per gli appassionati di tennis è fissato quindi per domenica 25 maggio a partire dalle ore 9.00 preso il Centro Sportivo San Cassiano di Alba.