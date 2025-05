A Busca il Datameteo Educational: ancora un posto disponibile per il volo in mongolfiera di domenica 25 maggio [FOTO]

Vieni in treno a Busca per vivere una giornata all'insegna dei colori delle mongolfiere. VUOI CORRERE CON IL VENTO? Abbiamo ancora un posto disponibile per il volo in mongolfiera del 25 Maggio con uno dei nostri volontari a bordo a spiegare le peculiarità del territorio e ammirare il re di Pietra a sentinella.

Se invece tu accontenti di uno skyline mozzafiato ilè quello che fa per te. I nostri volontarivi porteranno a scoprire per la prima volta la Torre dei Venti, quella neogotica, del Municipio e la Torre della Rossa un’avvincente viaggio tra storia e leggenda con skyline mozzafiato.

Alle 19:30 debutto al Parco Museo dell’Ingenio, con ingresso gratuito della Bastian Contrario Band con il primo spettacolo musical - teatrale:“ A cosa servono le mani”, realizzato in una mongolfiera.

Alessandro Cometto alla chitarra e voce, Sergio Ghibaudo al basso, Toto Di Tria alle percussioni, Salvatore Gattuso al piano e Maria Cometto al flauto, si esibiranno in uno spettacolo imperdibile che parlerà di pace, giustizia, ambiente e impegno civile fatto di musica, ma non solo.

Uno spettacolo dentro una mongolfiera che non può più volare usata come palcoscenico sensoriale Da non perdere parola di Bastian Contrario Band esperti di buona nusica e buonumore inclusivo supportati dal gruppo sbandieratori: "Le Nuvole".

Il ricavato dello spettacolo sarà donato all’Associazione Ingenium APS che ci ospita nel suo splendido parco museo.

Tutte le info evento: https://www.giornatameteo.com