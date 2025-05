La fossanese Cinzia Monetto ad Avanti un altro: la puntata in onda il 29 maggio

Non è nuova alle esperienze televisive la fossanese Cinzia Monetto. Parrucchiera di professione, vanta anche delle partecipazioni a programmi quali L'Eredità e Guass my age.

Il prossimo 29 maggio andrà in onda, in prima serata, la puntata, registrata a metà gennaio, che la vedrà tra i concorrenti della trasmissione condotta da Paolo Bonolis con l'inseparabile Luca Laurenti, Avanti un altro.

"Mi sono divertita molto - ha commentato - perché sono bravissimi. Non c'è nulla di preparato. I concorrenti devono solo accettare il clima scherzoso e le prese in giro bonarie, che sono un po' il cuore del programma. Bisogna stare al gioco e divertirsi, come ho fattm io. E' stata davvero una bella esperienza!".