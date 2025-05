Dalla C alla A3, fino al campo tricolore di Fano: il Volley Savigliano saluta Daniele Gallo

Il Volley Savigliano comunica che, con il termine della stagione sportiva 2024/25, si è concluso il rapporto professionale con il libero 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙚𝙡𝙚 𝙂𝙖𝙡𝙡𝙤.

Carmagnolese classe 1993, per 13 lunghi anni (fatta salva una parentesi al Volley Got Talent) Daniele è sempre stato lì, dalla stessa parte, a difendere i colori biancoblu, che sono diventati pian piano la sua seconda pelle, fino a trasformarlo in un saviglianese doc.

La società, la squadra e il giocatore sono cresciuti insieme, dimostrando insieme di meritare campi sempre più blasonati, fino al raggiungimento dei lidi nobili della Serie A3 Credem Banca, dei playoff e della final four della Del Monte Coppa Italia.

A Daniele va un sentito ringraziamento per l'impegno, la professionalità, il carisma e la simpatia messi a disposizione in tutti questi anni per la causa saviglianese, con l'augurio che possa togliersi ancora tante soddisfazioni, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Grazie Dani !