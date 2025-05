“Costruire Futuro”: a Saluzzo due giornate per educare i giovani alla sicurezza e al lavoro [GALLERY E VIDEO]

A rimarcare quanto possa essere decisivo un buon funzionamento del rapporto scuola lavoro ci ha pensato una grande manifestazione che ha raccolto attorno a sé tante realtà scolastiche di Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta e che ha visto la partecipazione di numerosi studenti coordinati dai loro insegnanti. “Costruire Futuro”, promosso da Scuola Edile Cuneo, ha avuto luogo a Saluzzo, nella ex Caserma Musso, nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 maggio, giornata quest’ultima in cui si è svolta la gara “Ediltrophy 2025”, organizzata da Formedil Italia e con il patrocinio del Ministero dell’’Istruzione, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Confindustria Cuneo, Confartigianato Cuneo, Cassa edile Cuneo, Asl CN1 CN2, in collaborazione con diverse altre realtà locali.

L’evento ha dato modo ai tanti studenti partecipanti di entrare in una simpatica forma di competizione che se da un lato non ha mancato di divertirli, dall’altro ha contribuito a sensibilizzarli su di un delicato tema quale quello della prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro. Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori della manifestazione per il successo che ha ottenuto, grazie anche alla puntuale e appassionata collaborazione non solo dei giovani, ma anche del personale scolastico a vario titolo coinvolto.

La parola ai protagonisti