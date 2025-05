Bra, buona la prima per “Aperitivo in consolle”, giunto alla 20ª edizione

Buona la prima per “Aperitivo in consolle”, appuntamento attesissimo che ogni anno richiama a Bra la movida, quella bella.

Una formula semplice e collaudata da ben 20 edizioni in cui musica e brindisi vanno a braccetto fino alla mezzanotte di un venerdì che diventa quasi sabato, baciato dalla Luna e dalle stelle.

La serata inaugurale del 23 maggio ha registrato un successo che va oltre i numeri e si traduce in un riconoscimento culturale ed economico per uno dei momenti più amati della socialità italiana: l’aperitivo.

E poi, visto che nel titolo c'è pure la consolle, a gasare l'atmosfera ecco la musica sparsa in contemporanea in tutti i locali aderenti dal cortile di BraOnTheRocks, cuore sonoro dell’iniziativa.

Effetto wow nelle vie del centro in un crescendo di incontri e sorrisi per gli intenditori della dolce vita, con bollicine e sound a scaldare gli animi. Impossibile annoiarsi, soprattutto quando si è tra amici.

A proposito di amici, fategli sapere che Aperitivo in consolle è in programma ogni venerdì fino al 27 giugno per celebrare lo spirito di festa che nel 2025 interpreta la morale di Tancredi Falconeri nel romanzo “Il Gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

«Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi» sono le parole d'ordine, oltre a spritz, ovviamente!