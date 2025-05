Creativamente Roero inaugura le opere d’arte dal titolo "In agricoltura" a cura di Patrizia Rossello

Creativamente Roero - Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli inaugura le opere d’arte realizzate nel corso della settima edizione dal titolo e tema In agricoltura, a cura di Patrizia Rossello, nei Comuni di Cisterna d’Asti, Piobesi d’Alba, Priocca e San Martino Alfieri.

Quest’anno gli artisti invitati in residenza sono rispettivamente Bruno Meloni, Marguerite Kahrl, Laura Ambrosi e Carlo Gloria.

Dopo il grande successo del Convegno tenuto sabato 17 maggio presso il Castello Reale di Govone, domenica 25 maggio è in programma l’evento conclusivo di inaugurazione delle opere realizzate da Laura Ambrosi, Carlo Gloria, Marguerite Kahrl e Bruno Meloni; una festa itinerante tra i Comuni coinvolti ai quali resteranno in dotazione permanente i lavori degli artisti.

È in corso l’ultimo periodo di residenza nei Borghi per portare a termine e allestire i progetti, ispirati e accomunati tutti da un unico filo conduttore: l’agricoltura.

La festa prenderà la forma di un percorso a più tappe nei quattro paesi che hanno aderito alla manifestazione, alla scoperta degli interventi site specific creati dagli artisti ( a seguire il programma ). Ciascuna produzione, come in ogni edizione di Creativamente Roero, è il risultato di una interazione con le comunità locali che ne condividono attivamente le diverse fasi di creazione anche tramite laboratori per bambini e adulti, incontri, attività di ricerca e co-progettazione ( vedi schede relative allegate ).

L’Associazione Creativamente Roero è l’ente capofila del progetto, la cui rete, attualmente, è composta da 24 Comuni e 33 tra associazioni e partner di progetto.

Creativamente Roero - Residenze d’Artista tra Borghi e Castelli è sostenuto dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e dalla Banca d’Alba, quest’ultima per la sezione Creativamente Roero Lab.

Numerosi sono, inoltre, gli sponsor che, secondo varie modalità, offrono il loro supporto.