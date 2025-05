Robilante tra treni, suoni e ricordi: il Ferroclub Cuneese riapre le sue porte

Domenica 25 maggio il Ferroclub Cuneese di Robilante torna ad accogliere appassionati e famiglie per una nuova giornata di apertura. Come da tradizione, i visitatori potranno immergersi nell’affascinante mondo del modellismo ferroviario grazie ai simulatori in funzione, apprezzati da grandi e piccoli per il loro realismo e coinvolgimento.

Torna anche l’amatissima iniziativa “Capostazione per un giorno”, pensata per i bambini, che avranno l’occasione di vestire simbolicamente i panni del capostazione, tra divertimento e scoperta. Al termine dell’esperienza, un piccolo omaggio sarà consegnato a tutti i partecipanti.

Un’occasione perfetta per trascorrere del tempo tra curiosità storiche, suoni d’altri tempi e il fascino intramontabile del mondo ferroviario.