Il Panathlon Club Cuneo ed i Cavalli di Mérens

Il Panathlon Club Cuneo ha incontrato, giovedì 22 maggio, Gloria Isaia, responsabile della “Scuderia da Gloria” ed Ivano Belliardo, allevatore ed addestratore di Cavalli Mérens, presso il ristorante la “Ruota 2” di Andonno.

Tema della serata: “Il cavallo Mérens - un cavallo sportivo per tutte le specialità”.

I due relatori hanno ampiamente e dettagliatamente spiegato le caratteristiche biologiche e sportive di questa splendida razza di cavalli.

Il Mérens è un cavallo di montagna, molto rustico, originario dei Pirenei francesi, Ariege, pelo da sempre rigorosamente morello, gran pascolatore, fin da puledro acquisisce in alpeggio le riserve per l’inverno, la resistenza al freddo, la robustezza dello zoccolo ed un passo sicuro, che sono tra le peculiarità della razza. Docilità, resistenza, gran sicurezza di andatura fanno dei Mérens swi cavalli polivalenti dal punto di vista dell’utilizzo. Vengono utilizzato per turismo equestre, per lunghi trekking, per attacco, oppure per prove di dressage o salto ostacoli.

Nel territorio di Dronero, sulla scia di Ivano Belliardo di Roccabruna, è nata una scuola di cavalieri, anche al femminile, che si sta affermando nel settore, acquisendo riconoscimenti e notorietà internazionale.

Infatti, Gloria Isaia è detentrice di numerosi premi, sia per le qualità biologiche dei suoi cavalli Mérens maschi, sia per i risultati sportivi ottenuti in una grande varietà di competizioni.

La locandina della mostra di Piasco " Donne e MOtori - non solo un affare maschile"

Nella stessa serata il Panathlon Club Cuneo ha comunicato la prima tappa della mostra "Donne e Motori - non solo un affare maschile" ideata dalla socia del Panathlon International prof. Adriana Balzarini.

La Società Operaio di Mutuo Soccorso di Piasco in collaborazione con il Panathlon Club Cuneo e l'associazione Donne per la Granda e con il patrocinio del Comune di Piasco inaugurerà la mostra presso il municipio di Piasco, in piazza Martiri della Liberazione 1, martedì 27 maggio alle ore 17.00

Nella mostra, che si articola in 22 pannelli, ricchi di fotografie e descrizioni, vengono celebrate donne creative, donne intraprendenti, donne finanziatrici, donne al servizio degli altri con la loro automobile, donne pilota, donne manager.

Le donne a dispetto del sarcasmo e dell'ironia, non solo si sono cimentate nella guida fin dall'800 ma hanno contribuito e contribuiscono con le loro invenzioni e il loro intuito a rendere la guida più sicura e le auto più belle ed accattivanti.