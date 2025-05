Andrea Pisani e Beatrice Arnera al Festival della Tv di Dogliani (VIDEO)

L'incontenibile simpatia di Andrea Pisani e della compagna Beatrice Arnera ha travolto il Festival della Tv di Dogliani. I due attori sono saliti sul palco di Piazza Carlo Alberto per una leggera e piacevole chiacchierata con il giornalista Roberto Pavanello. Già al loro arrivo i due artisti, molto seguiti anche sui social, sono stati abbracciati dall'affetto di tantissimi giovani in cerca di un selfie o di un autografo. Da Andrea Pisani anche un saluto speciale per i lettori di Targatocn e La Voce di Alba: