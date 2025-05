Nek tra gli ospiti del Festival della Tv di Dogliani: "Felice di essere qui. Queste colline assomigliano a quelle di casa mia" (VIDEO)

Filippo Neviani, in arte Nek, tra gli attesi ospiti della seconda giornata del "Festival della Tv di Dogliani". Il cantautore emiliano è giunto nella cittadina cuneese per raccontare le tappe della sua carriera musicale, cominciata nel 1993 con il brano "In te", per poi consacrarsi definitivamente al grande pubblico con "Laura non c'è" (1996). Ai nostri microfoni Nek ha raccontato il suo impatto con le langhe e accennato al nuovo tour che partirà a giugno con le prime tre tappe a Termoli (26), Bergamo (28) e Galatina (30) e tante altre città italiane. Un tour che in autunno toccherà anche America e grandi capitali europee:

Tanta gente che ha accalcato il backstage per strappare un selfie o un autografo dal cantautore di Sassuolo. Simpatico il saluto con una fan, la signora Antonietta, che dopo aver esclamano per due vole "Io ti amo!", si è sentita replicare da Nek con simpatia e sarcasmo: "Chissà a quanti lo hai già detto".