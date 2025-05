Formula 1, la griglia di partenza del Gp di Monaco

(Adnkronos) -

La Formula 1 scende in pista a Monaco. Il Mondiale si ritrova per l'ottavo appuntamento in uno dei circuiti più belli e iconici del circus, e che ogni anno regala sorprese. Nel dominio della McLaren, che anche in questa gara ha conquistato la pole position grazie a Lando Norris, che ha fatto segnare anche il record della pista, potrebbe inserirsi, a sorpresa, la Ferrari. Charles Leclerc ha conquistato il secondo miglior tempo delle qualifiche e partirà in prima fila, con Oscar Piastri in seconda affiancato dall'altra Rossa, quella di Lewis Hamilton. Ecco la griglia di partenza del Gp di Monaco, in programma domenica 25 maggio.

1 Lando Norris (McLaren)

2 Charles Leclerc (Ferrari)

3 Oscar Piastri (McLaren)

4 Lewis Hamilton (Ferrari)

5 Max Verstappen (Red Bull)

6 Isack Hadjar (Racing Bulls)

7 Fernando Alonso (Aston Martin)

8 Esteban Ocon (Haas)

9 Liam Lawson (Racing Bulls)

10 Alexander Albon (Williams)

11 Carlos Sainz (Williams)

12 Yuki Tsunoda (Red Bull)

13 Nico Hulkenberg (Sauber)

14 George Russell (Mercedes)

15 Kimi Antonelli (Mercedes)

16 Gabriel Bortoleto (Sauber)

17 Oliver Bearman (Haas)

18 Pierre Gasly (Alpine)

19 Lance Stroll (Aston Martin)

20 Franco Colapinto (Alpine)