1925-2025: l’Aci Cuneo celebra il centenario della corsa automobilistica “Cuneo - Colle della Maddalena”

Sabato 7 e domenica 8 giugno Cuneo e la Valle Stura saranno teatro di un grande evento celebrativo, culturale e sportivo: il centenario della corsa automobilistica “Cuneo - Colle della Maddalena”, organizzata dall’Automobile Club Cuneo a 100 anni dalla sua prima edizione del 9 agosto 1925.

Parteciperanno oltre 50 auto d’epoca suddivise in due categorie: auto “Storiche”, ovvero costruite entro il 31 dicembre 1961, anno dell’ultima edizione della corsa, e auto “Classiche” realizzate fino al 1977. Teatro della manifestazione sarà piazza Galimberti dove dalle 15 di sabato troveranno posto tutte la auto storiche iscritte e quelle prodotte fino al 1961 parteciperanno ad un “Concorso di Eleganza”. Non mancherà una mostra fotografica dedicata proprio alle cinque edizioni della corsa e ai suoi protagonisti. Domenica, invece, ci sarà la rievocazione su strada: dalle ore 9 le auto risaliranno la Valle Stura fino ai 1.996 metri del Colle della Maddalena con successivo rientro a Vinadio, in località Goletta. Lungo il percorso saranno predisposte alcune prove di precisione per chi vorrà provare a cimentarsi e avvicinarsi alla regolarità. L’evento, che si svolge con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Cuneo e dei Comuni di Borgo San Dalmazzo, Moiola, Demonte, Pietraporzio e Argentera e dell’Unione Montana Valle Stura e in collaborazione con Garelli Automobili, Sara Assicurazioni, Banco Azzoaglio, Preve Costruzioni, Agenform, Cuneo Rent, Acqua Sant’Anna, GrandaLed, Peraria, Tenuta del Garino, sarà tenuto a battesimo dalla campionessa olimpionica Stefania Belmondo.

La rievocazione della “Cuneo - Colle della Maddalena” rientra, inoltre, nel programma di “Ruote nella Storia 2025”, il tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che il Club Aci Storico porta in tutta la Penisola. Per maggiori informazioni contattare l’Automobile Club Cuneo al numero 0171/440031 o scrivere all’indirizzo e-mail eventi@acicuneo.it