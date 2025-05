Alba, maggiori entrare per l'asilo nido comunale, la proposta del centrodestra: "Il Comune assegni un bonus alle famiglie"

Nell’ambito della quarta variazione di bilancio è emerso come nel tempo si siano accumulate maggiori entrate comunali derivanti dal pagamento delle rette dell’asilo nido comunale, per un importo superiore alle previsioni di bilancio per euro 40.000.

La giunta ha proposto al Consiglio comunale di utilizzare la somma dividendola su più capitoli di spesa: 17.680 euro verranno destinati per pagare gli aumenti dei costi a carico del comune, mentre la restante parte pari a 22.320 euro è stata suddivisa su diversi impegni di spesa, nessuno dei quali direttamente riconducibile all’asilo nido comunale.

I consiglieri comunali Emanuele Bolla, Riccardo Spolaore, Carlo Bo, Elisa Boschiazzo, Lorenzo Barbero, Massimo Reggio, Domenico Boeri e Nadia Gomba hanno presentato una proposta per chiedere al consiglio comunale di restituire alle famiglie Albesi le maggiori entrate non utilizzate per il funzionamento dell’asilo nido.

“Non ci sembra corretto – spiegano i consiglieri comunali – che 22.320 euro derivanti dalle rette pagate dalle famiglie dei bambini che frequentano il nido vengano utilizzate per finanziare spese che nulla hanno a che fare con il nido”.

“Se rispetto alla gestione del 2025 avanzano 22.320 euro, è giusto che questi soldi vengano restituiti alle famiglie Albesi, che hanno pagato – spiega il Consigliere comunale Emanuele Bolla – e per questa ragione abbiamo proposto al Consiglio comunale di pubblicare un bando per il rimborso delle maggiori somme. A conti fatti, ogni famiglia i cui figli frequentano il nido comunale potrebbe beneficiare di un contributo di circa 400 euro. La nostra proposta potrebbe essere allargata a tutte le famiglie Albesi i cui figli frequentano asili nido anche diversi da quello comunale”.

“Questo tipo di iniziativa – concludono i consiglieri comunali – darebbe un sostegno concreto alle famiglie della nostra città che si rivolgono al sistema degli asili nido, sostenendo spesso costi che impattano in modo significativo sull’economia di una famiglia”.