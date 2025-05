Inalpi riceve a Venezia il premio “Mario Unnia - Talento e impresa”

Si è svolta venerdì 8 maggio, presso l’Auditorium "Santa Margherita – E. Severino" di Venezia, la cerimonia conclusiva della V edizione del Premio Mario Unnia – Talento & Impresa, promosso dalla Fondazione Università Ca’ Foscari con il supporto di Ca' Foscari Alumni, il patrocinio di Confindustria Veneto Est e del Comune di Venezia, e il sostegno di Bering Consulting Group e Atradius.

Inalpi, importante Gruppo caseario cuneese, si è aggiudicata il premio assoluto per aver “saputo coniugare radicamento territoriale e visione industriale, costruendo una filiera trasparente e collaborativa. L’alleanza con Ferrero ha generato innovazione aperta e sinergie di lungo periodo. L’azienda si distingue per dinamismo, sostenibilità concreta e valorizzazione del capitale umano. Cresce senza rinunciare al modello familiare, mirando a mercati globali con coerenza e ambizione”.

Il riconoscimento è stato conferito da una Giuria indipendente, presieduta da Ferruccio de Bortoli e composta da Paola Carron, Presidente di Confindustria Veneto Est, e Marco Vitale, economista d’impresa e vice presidente di Giuria, accanto a Giovanni Aspes, Presidente di HGM, e Chiara Mio, Professoressa Ordinaria dell'Università Ca' Foscari Venezia. Hanno contribuito ai lavori anche Katia Da Ros, Amministratore Delegato e Vicepresidente di Irinox SpA – Società Benefit, Paolo Molesini, Presidente di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, Gianfranco Fabi, giornalista, Franco Moscetti, Presidente del CdA di OVS S.p.A., e Fabio Sattin, Presidente e Amministratore Delegato di Private Equity Partners SpA.

Le imprese finaliste e il Premio

Alla quinta edizione hanno partecipato 25 aziende finaliste, appartenenti a 10 settori industriali e provenienti da tutta Italia, con un fatturato complessivo superiore a 5 miliardi di euro e oltre 20.000 dipendenti.

Chi era Mario Unnia

L’iniziativa intende ricordare il pensiero e l’eredità di Mario Unnia (Cuneo, 1932 – Milano, 2016), sociologo, economista d’impresa, politologo e scrittore. Tra i primi a introdurre in Italia il concetto di cultura organizzativa, ha affiancato per decenni imprese e istituzioni nella costruzione di modelli gestionali etici, innovativi e orientati alla crescita. Fondatore di centri di ricerca e riviste specializzate, ha collaborato con le principali realtà industriali del Paese, contribuendo in modo significativo al dibattito su impresa e responsabilità sociale. Istituito nel 2017, il Premio Mario Unnia – Talento & Impresa premia le aziende italiane che si distinguono per capacità di innovazione, valorizzazione dei talenti, adozione di modelli di organizzazione etici e strategie di crescita sostenibile e responsabile.

L’iniziativa è stata guidata da un gruppo di lavoro che ne ha definito gli obbiettivi tecnici e istituzionali, formato da Alberto Salsi, aziendalista milanese, esperto di problematiche di passaggio generazionale nelle PMI, Federico Unnia, Consulente in comunicazione e giornalista e Marco Cosmo, Valorizzazione e Sviluppo di Fondazione Università Ca’ Foscari e Direttore di Ca’ Foscari Alumni.