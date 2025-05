Un successo l’evento firmato Panta Rei sulla lingua piemontese a Moretta [FOTO E VIDEO]

Si è svolto ieri, sabato 24 maggio, un evento organizzato dall’Associazione Culturale Panta Rei, intitolato “Il Piemontese – Foma che andoma a scotè lòn ch’an diso – Radici, tradizioni e futuro di una lingua identitaria”, che ha raccolto nella location del ristorante Villa Salina di Moretta un centinaio di persone, incuriosite e interessate alla situazione della lingua piemontese oggi.

Bravissimi i tre relatori, a partire dalla professoressa Federica Cugno, docente presso il Dipartimento di Studi Umanistici UNITO, che ha raccontato il progetto ATPM, una raccolta sistematica dei nomi di luogo (toponimi) di tradizione orale, che ha permesso finora di pubblicare 63 monografie, con oltre 96mila toponimi per comune.

Nel contesto è intervenuto dal pubblico il signor Roberto Olivero, che proprio a Moretta sta portando avanti una personale ricerca, che gli ha permesso di recuperare 50 toponimi locali e di coinvolgere gli alunni di una prima media nella riscoperta di luoghi e tradizioni del loro territorio.

Il giovanissimo Alberto Ghia, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi Umanistici UNITO, ha parlato delle differenze di termini e parole in piemontese da zona a zona, spiegando con tantissimi esempi perché un aggettivo o un nome proprio è possibile sia diverso anche tra paesi limitrofi. Perché ad esempio in certi luoghi il coniglio si dice “lapin”?

Nell’ultimo intervento il dott. Mattia Meirone Barbero, laureato in lingue e culture straniere, ha incentrato la sua relazione su “La poesia dialettale e l’uso del dialetto a teatro”, sottolineando il grande ruolo delle compagnie teatrali, per fortuna ancora numerose in provincia di Cuneo, in grado di tramandare l’uso della lingua piemontese e addirittura di rendere la lingua viva, in evoluzione, contaminandola con altre.

Sono anche intervenute Candida Rabbia, ex insegnante cuneese, esperta della lingua piemontese, la scrittrice Silvia Salussolia, autrice di romanzi, poesie e racconti ambientati nel saluzzese, e gli attori della compagnia teatrale morettese “Menodrammatica” fra cui Carlo Cortassa uno dei fondatori.

Presente il sindaco di Moretta Giovanni Gatti, che ha portato i saluti istituzionali ai presenti e alle altre autorità. Hanno partecipato infatti la consigliera regionale Federica Barbero, il sindaco di Casalgrasso Giovanni Donetto, il sindaco di Valdieri Guido Giordana, alcuni rappresentanti dei consigli comunali di Cardè e Fossano, il commissario straordinario per la gestione della peste suina in Piemonte Giorgio Sapino, il rappresentante di Forza Italia Giampiero Caramello e le associazioni Compagnia del cardo, Eunomis, La Ginestra, Laboratorio 2.40, Piemunt dev vive, l’Associazione Commercianti Moretta, e la Compagnia teatrale Gli Instabili.

Soddisfatta la presidente di Panta Rei, avvocato Carla Sapino: “Ci tenevo molto a questo evento, davvero ben riuscito, anche perché nella mia famiglia il “piemontese” è sempre stato utilizzato e fa parte delle mie radici. Sono contenta di sapere che non è una lingua morta, ma in evoluzione. Ci sono molti tentativi di tramandarla, perfino Topolino, che in una recente pubblicazione di successo parla piemontese e dice Fuma parei neh!”.