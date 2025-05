Il presidente Osenda all’assemblea generale: “Una giornata di festa per celebrare i 25 anni e condividere i successi" [VIDEO]

È stato il presidente Alberto Osenda ad aprire ufficialmente l’assemblea generale dei soci di Banca Territori del Monviso (BTM), che si è tenuta oggi nella suggestiva piazza Bobba di Carmagnola.

Un appuntamento particolarmente sentito, che ha unito la consueta approvazione del bilancio del 2024– che ha raggiunto importanti risultati come il raggiungimento della quota dei 10mila soci – alla celebrazione di un traguardo importante: i 25 anni dalla nascita dell’istituto.

"La scelta di svolgere l’assemblea qui a Carmagnola non è casuale – ha dichiarato il presidente Osenda –. In questa città ha sede la nostra direzione generale, ed è quindi il luogo ideale per accogliere soci, cittadini e amici della banca in una giornata di festa, aperta a tutti, che rappresenta anche un importante momento di condivisione".

Il tema centrale dell’assemblea è stato l’approvazione del bilancio, che conferma la solidità e la crescita della banca, testimoniata anche dal raggiungimento di 14 milioni netti di utile per l'anno appena trascorso . Un traguardo che, come sottolineato dal presidente, dimostra quanto il radicamento territoriale della banca sia non solo autentico, ma anche in continua espansione.

"Abbiamo raggiunto risultati importanti – ha concluso Osenda – e il numero crescente dei nostri soci è la prova che il legame con il territorio è solido e credibile. BTM continua a essere una presenza concreta, vicina alle comunità locali, e questi 25 anni rappresentano solo l’inizio di un percorso che guarda con fiducia al futuro".