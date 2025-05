BTM compie 25 anni: tutti i volti e le emozioni dalla festa a Carmagnola [FOTO]

Una giornata di festa, emozione e condivisione ha animato l’assemblea dei soci della Banca Territori del Monviso, che quest’anno ha assunto un sapore davvero speciale: l’istituto ha infatti celebrato il venticinquesimo anniversario dalla sua fondazione. E lo ha fatto con lo stile e il calore di chi sa mettere al centro le persone.

La splendida cornice di Carmagnola ha accolto oggi, domenica 25 maggio, centinaia di soci e ospiti, diventando teatro di un evento che ha saputo unire momenti istituzionali, cultura e puro divertimento. Infatti, dopo l’annuale assemblea, che ha visto l’approvazione del bilancio 2024 – un bilancio positivo, ricco di traguardi importanti per il gruppo – l’atmosfera si è trasformata in quella di una vera e propria festa di comunità.

I volti sorridenti dei soci, l’entusiasmo degli organizzatori e la cura dei dettagli hanno reso la giornata indimenticabile. Al termine dei lavori assembleari, la festa si è spostata nel cuore della città, in Piazza Mazzini, dove si è tenuto il pranzo sociale BTM, un appuntamento riservato ai soci ma aperto allo spirito conviviale di tutta la comunità.

Il menù? Un viaggio tra i sapori autentici del Piemonte, con piatti della tradizione pensati per raccontare – attraverso il gusto – l’identità di un territorio forte, unito, orgoglioso. Il tutto accompagnato da calici alzati e brindisi sentiti, a sottolineare il legame tra banca e territorio.

Non sono mancati momenti di intrattenimento: spettacoli, musica e ospiti speciali hanno colorato il pomeriggio, trasformando l’incontro annuale in una vera festa popolare, tra applausi, emozioni e ricordi condivisi.

Un compleanno speciale, dunque, per la Banca Territori del Monviso, che ha saputo trasformare una ricorrenza istituzionale in un’occasione autentica di incontro e gioia, soprattutto grazie ai tanti ospiti d'eccezione presenti, tra cui il pallavolista Andrea Zorzi e il duo comico "I Pampers".