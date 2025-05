Atl Cuneo, acque ancora agitate a poche ore dall’assemblea dei soci: possibile un rinvio

L’assemblea dell’Atl Cuneo (Azienda turistico locale), convocata per domani, lunedì 26 maggio, alle ore 15 a Cuneo alla sala Varco, si annuncia densa di incognite e non è escluso un rinvio.

A poche ore dalla riunione sono ancora parecchi i nodi da sciogliere e la matassa, come sempre complicata dalla politica, fatica ad essere sbrogliata.

I giochi sembravano fatti sul nome di Mariano Occelli, dirigente di Confagricoltura ed esponente di Forza Italia, ma la difficile composizione del Cda ha rimescolato le carte nel fine settimana.

La Lega, in particolare, vedendosi tagliata fuori da tutto (almeno nel Cuneese) ha alzato il tiro chiedendo che competenza e professionalità non fossero relegate a fanalini di coda.

Il nome posto sul tavolo – senza per altro che l’interessata possa essere considerata donna di partito – è quello di Gabriella Giordano, una carriera da speaker a Radio Montecarlo, l’unica dei cinque componenti del Cda uscente a restare in sella e proprio per questo (secondo alcuni) in possesso dei requisiti per assumere la posizione apicale.

A bordo campo si scalda anche Giorgio Chiesa, presidente degli albergatori cuneesi, sponsorizzato da Confcommercio, categoria che – dopo la presidenza dell’artigiano Mauro Bernardi – vorrebbe vedere riconosciuto un proprio ruolo.

Nel fine settimana le telefonate si sono sprecate, ma pare non siano servite a sbloccare la situazione.

Si arriva dunque quasi al buio all’assemblea dei soci che deve eleggere il nuovo consiglio di amministrazione.

Un puzzle – quello dell’Atl di Cuneo – che appare decisamente più difficile da comporre rispetto a quello dell’altra Atl, quella di Alba, Langhe, Roero e Monferrato, dove Mariano Rabino è stato riconfermato una ventina di giorni fa senza colpo ferire.

A Cuneo risulta invece arduo trovare una soluzione che – se non in grado di soddisfare tutti – sia almeno sintesi di un’ampia convergenza.

Vedremo domani pomeriggio che succederà: se cioè si procederà all’elezione o si deciderà di prendere ulteriore tempo per schiarirsi le idee.