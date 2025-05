Elezioni amministrative, a Saliceto e Sanfront ha votato oltre il 40% degli aventi diritto, a Morozzo circa il 35%

Cresce la percentuale di votanti che, nella giornata di oggi, si è recata alle urne per le elezioni della nuova amministrazione comunale di Saliceto, Sanfront e Morozzo. Tutti e tre i comuni della Granda sono stati chiamati a elezioni anticipate a seguito di un commissariamento, anche se per ragioni differenti.

Nel comune della Val Bormida, alla tornata amministrativa dello scorso giugno non vi sono stati candidati per la carica di sindaco, mentre a Sanfront ila lista in corsa per iul municipio è stata battuta dal quorum (mancanza di voti validi all'elezione della nuova amministrazione, ndr).Morozzo, invece, ha dovuto anticipare la chiamata alle urne a seguito della scomparsa dell'ex sindaco, Mauro Fissore.

Alle 12 il primo aggiornamento sull'affluenza alle urne ha registrato un 21,06% degli aventi diritto a Saliceto dove sono in corsa due liste civiche: "SaliceTIAMO Insieme" di Luciano Cenero e "Insieme per Saliceto" di Giovanni Genta, l'affluenza alle 19 è salita al 40,82%.

A Sanfront, dove l'affluenza a mezzogiorno era del 15,60%, in corsa c'è un'unica lista, quella di Francesco Lombardo sostenuto “Insieme per Sanfront”: l'ultima rilevazione dell'affluenza indica un 41,70%.

A Morozzo, dove è candidato Sergio Costamagna con "Acolto e servizio", l'affluenza alle 12 era del 18,45%, mentre alle 19 è stata di 35,87%.

Si voterà oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.