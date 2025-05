Calcio, Poule Scudetto Serie D: Bra sconfitto 2-1 a Livorno nell'andata delle semifinali

Ko per 2-1, del Bra, nell'andata della semifinale della Poule Scudetto Serie D. All'Armando Picchi, "gara 1" è andata a favore del Livorno.

All'iniziale vantaggio braidese con Aloia, hanno risposto (nel secondo tempo) Rossetti e Dionisi.

In uno stadio glorioso e che ha "vissuto" momenti di grande calcio e nella splendida cornice del sabato sera (ieri) i ragazzi giallorossi di Fabio Nisticò se la sono giocata a viso aperto e sono stati supportati (per l'ennesima volta) dalla rappresentanza rumorosa e appassionata della tifoseria "Bra Front" giunta in Toscana.

Tutto è ancora in ballo e il verdetto è rimandato a domenica 1 giugno (ore 16 è l'orario ufficiale) quando, all'Attilio Bravi, andrà in scena la semifinale di ritorno. Un appuntamento storico dove "la città di Bra" si farà trovare pronta per sostenere i giallorossi.

Come diramato dalla LND, "Ottiene la qualificazione alla finale la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che al termine della partita di ritorno avrà segnato il maggior numero di reti. I gol in trasferta non hanno valore doppio. Verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore".

LA CRONACA

Livorno in amaranto, Bra in bianco con richiami giallorossi. 0-1 al 12esimo del primo tempo: "strappo" di Mawete sul binario di destra dopo l'apertura di Minaj, pallone in area piccola per Davide Aloia che di prepotenza gonfia la rete! Poco dopo i padroni di casa rispondono con Rossetti, ma Ribero è attento. Al 19', Giallombardo sfiora addirittura lo 0-2. Primo tempo combattuto, ma con capitan Tos e compagni davvero davvero "sul pezzo". Intervallo sullo 0-1.

Minuto 9 del secondo tempo, con il Livorno che scheggia la traversa con il destro da lontano di Bellini. Pareggio dei livornesi al 13esimo con il colpo di testa di Rossetti (1-1). I padroni di casa aumentano i ritmi e Ribero respinge il doppio tentativo di Ndoye, in due circostanze. A 4 minuti dal 90esimo, il subentrato Dionisi batte Ribero con un tiro in corsa e a centro area ed è 2-1. Triplice fischio, con il Bra che va ad applaudire e a cantare sotto il settore ospiti.



Livorno: Cardelli, Fancelli (15' st D'Ancona), Brenna, Siniega, Calvosa (35' st Parente), Bonassi (1' st Regoli), Hamlili, Bellini, Marinari (15' st Ndoye), Rossetti, Malva (24' st Dionisi). A disp: Ciobanu, Vallini, Luci, Botrini. Allenatore: Paolo Indiani.

Bra: Ribero, Legal, Sganzerla, Tos, Mawete (15' st Chiabotto), Giallombardo, Tuzza (15' st Zanon), Perseu (21' st Gerbino), Pautassi, Minaj (42' st Costantino), Aloia (29' st Rosa). A disp: Ariello, Cannatelli, Quitadamo, Sardo. Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Palmieri di Brindisi (assistenti: Prestini di Pavia e Mongelli di Chieti, quarto ufficiale: Teghille di Collegno).

Marcatori: 12' pt Aloia (B), 13' st Rossetti (L), 41' st Dionisi (L).

Note: numerosa cornice di pubblico, serata piacevole e terreno di gioco in perfette condizioni; ammoniti Ndoye, Hamlili (L), Aloia, Legal (B).