Ora è ufficiale: Michele Baranowicz torna a casa, sarà il nuovo regista di Cuneo Volley

Ora è ufficiale: Cuneo Volley affida la propria regia a Michele Baranowicz. Di oggi (domenica 25 maggio) il comunicato stampa ufficiale della società.

Quando si dice tornare alle radici: il palleggiatore originario di Mondovì, cresciuto nelle giovanili cuneesi e protagonista di una brillante carriera in Italia e all’estero, tornerà a indossare la maglia di Cuneo nella prossima stagione in SuperLega.

Un innesto di grande esperienza e carisma per la formazione di coach Battocchio, che inizia a costruire un gruppo solido e competitivo partendo da un elemento fondamentale per ogni squadra: il palleggiatore.

Il ritorno di “Bara” è carico di significato e, come racconta lui stesso in un’intervista rilasciata all’Ufficio Stampa della Società, rappresenta molto più di un semplice ingaggio.

"Giocare qua è sempre stato un mio cruccio"

"Sono cresciuto a Cuneo nelle giovanili, ho fatto un anno da secondo a Nikola Grbic e non aver mai avuto la possibilità di giocare da titolare in questa squadra mi è sempre un po’ pesato. Poterlo fare la prossima stagione mi riempie d’orgoglio".

Un ritorno che coincide con il grande rientro di Cuneo nella massima serie. Un traguardo che Michele ha seguito da vicino e che oggi vive da protagonista.

"Rivedere Cuneo in SuperLega è magnifico"

"In questi anni ho sempre seguito il percorso della squadra, perché l’affetto è rimasto. Vedere Cuneo in SuperLega è fantastico: è una piazza storica, come può esserlo Modena, e credo sia l’unica realtà in grado di sostenere oggi questo campionato. Poter far parte di questo progetto è davvero unico".

Nel corso dei colloqui con il presidente Costamagna, il direttore sportivo Brugiafreddo e coach Battocchio, le idee sono apparse subito chiare.

"Lavoro, sacrificio e unità d’intenti"

"Il motto è lavorare tanto ed essere tutti a disposizione. La società si è mossa bene sul mercato, con scelte forti e coraggiose. Siamo consapevoli delle difficoltà ma anche di quello che possiamo costruire, tutti insieme".

E infine, un pensiero dedicato a chi da sempre sostiene la squadra: i tifosi.

"Il pubblico di Cuneo è il settimo uomo in campo"

"Spero di vedere il palazzetto pieno ogni domenica. So bene quanto il tifo qui faccia la differenza, e spero davvero che il calore del pubblico ci accompagni sempre. Sarà fondamentale".

Una dichiarazione d’intenti forte e sentita, che anticipa una stagione ricca di emozioni. Il palazzetto, spesso gremito in questa straordinaria annata — con apice nella Gara 2 della Finale Play Off — attende di accogliere ancora una volta i suoi eroi.

