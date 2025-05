Da noi... a ruota libera, gli ospiti di oggi domenica 25 maggio

(Adnkronos) -

Da noi... a ruota libera torna oggi, domenica 25 maggio, alle 17.20 su Rai 1, con un nuovo appuntamento. Ecco chi sono gli ospiti di oggi di Francesca Fialdini.

Sono Simona Izzo e Ricky Tognazzi, registi di 'Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia' - il film, nelle sale dal 15 maggio, che racconta l’amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone - i primi ospiti di Francesca Fialdini a 'Da noi… a Ruota Libera'.

Ospiti anche Adriano Pappalardo, artista poliedrico, protagonista negli anni della scena musicale italiana, ma anche al cinema e in televisione; e Rossella Brescia, una carriera iniziata come ballerina per poi affermarsi in televisione, cinema, teatro e radio, dove il pubblico può ascoltarla tutti i giorni.

E poi, le storie di Raffaella Brogi e Francesca Fornario: Raffaella Brogi, magistrato, single, da anni si batte per adottare un bambino straniero e la Corte costituzionale, proprio pronunciandosi sul suo caso, ha abolito il divieto delle adozioni internazionali per i single; Francesca Fornario, giornalista e autrice satirica, mamma single con una storia di adozione speciale di un bambino ucraino, oggi diciottenne.