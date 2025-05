Torino-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo la Roma. I giallorossi oggi, domenica 25 maggio, volano a Torino per sfidare i granata, nell'ultima giornata di Serie A. La squadra di Ranieri, all'ultima partita sulla panchina romanista, vuole alimentare con una vittoria le proprie speranze Champions, sperando in un passo falso della Juventus, impegnata a Venezia e quarta con un solo punto di vantaggio sui giallorossi. Il Torino invece, pur non avendo più nulla da chiedere al campionato, vuole salutare i propri tifosi con un successo.

La sfida tra il Torino e la Roma è in programma oggi, domenica 25 maggio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All. Vanoli

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Shomurodov. All. Ranieri

Torino-Romasarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l'app e la piattaforma di Dazn.