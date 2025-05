Volley femminile - La Bam Lpm MonVi rossa è campione regionale under-13

Ancora un risultato straordinario del settore giovanile del volley femminile monregalese! La Bam Lpm MonVì rossa questo pomeriggio ha conquistato a Savigliano il titolo di Campione regionale categoria under-13. Nella finalissima per il 1° e 2° posto, le giovani pumine allenate da Andrea Viola hanno superato nettamente l'In Volley Farmacia Nuova per 3-0, portando a casa l'ambito titolo.

In mattinata, invece, era giunto il pass per la finale grazie al successo, sempre per 3-0, ottenuto ai danni della Club 76' Fenera Chieri Gold. Con quello di oggi, dunque, arriva il secondo titolo regionale per il settore giovanile del MonVi, visto che in precedenza anche la formazione under-14 aveva potuto fregiarsi del titolo di Campione del Piemonte.