Alba: riaperta al traffico della rotatoria tra via Rio Misureto e via Verdi

È stata completamente riaperta al traffico oggi, lunedì 26 maggio, la rotatoria all’incrocio tra via Rio Misureto e via Verdi, chiusa parzialmente a partire dall’estate 2023 per permettere la realizzazione del nuovo scolmatore nel quartiere Moretta.

L’ampia condotta dell’altezza di un 1,80 metri è stata realizzata partendo da corso Enotria per arrivare fino al fondo di via Rio Misureto, un’opera idraulica fondamentale per consentire il corretto defluire delle acque piovane e evitare gli allagamenti che si sono verificati nella zona di corso Langhe.

Il cantiere, avviato dalla precedente Amministrazione e gestito da Sisi, Società Intercomunale Servizi Idrici, è stato organizzato in diverse fasi per cercare di alleggerire gli inevitabili disagi alla viabilità. Il 29 aprile era stata riaperta la rotatoria di corso Langhe, mentre l’11 marzo la trivella aveva concluso il suo lavoro di scavo e posa della nuova tubatura.

Sistemata e riaperta oggi la rotatoria al fondo di via Rio Misureto, l’ultimo step dell’importante cantiere sarà la sistemazione definitiva della rotonda su corso Langhe. Un lavoro che non richiederà più chiusure al traffico e che verrà realizzato nello spazio interno ora delimitato da divisori jersey.

Alla riapertura erano presenti, oltre a Sisi e all’Ufficio Tecnico comunale, il Sindaco di Alba e l’Assessore alle Opere pubbliche. Entrambi hanno espresso soddisfazione per il fatto che il delicato cantiere non abbia subito battute d’arresto, riuscendo a rispettare il cronoprogramma, ma anche per l’importanza di un’opera sotterranea che, sebbene non visibile, è in grado di evitare problemi e danni per residenti e attività del quartiere albese.