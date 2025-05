Alternanza scuola-lavoro: sottoscritta una convenzione tra il Comune di Ceva e il Baruffi di Mondovì

Sono pronti a partire, con la fine dell’anno scolastico, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), anche noti come alternanza scuola-lavoro.

Oltre alla convenzione con l’istituto Baruffi di Ceva, già formalizzata alcuni mesi fa, l’Amministrazione ha sottoscritto una convenzione anche con l’istituto Cigna-Baruffi-Garelli di Mondovì finalizzata ad accogliere uno studente dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT).

Il Comune di Ceva è quindi pronto ad aprire le sue porte. Le tre studentesse del Baruffi di Ceva, provenienti dall’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing (AFM), verranno assegnate agli Uffici di Segreteria, Tributi e Transizione digitale, l’allievo monregalese, proveniente dal CAT, troverà spazio nell’Ufficio Tecnico.

I ragazzi avranno così l’opportunità di applicare sul campo quanto fino a ora hanno appreso sui banchi di scuola.

Questa esperienza, inoltre, permetterà ai quattro studenti di conoscere da vicino l’ingranaggio della cosa pubblica, talvolta visto come distanziante soprattutto per i cittadini più giovani.

“Siamo molto felici di aver portato avanti questa nuova convenzione e di avviare una collaborazione anche con l’istituto monregalese - dichiara l’assessore all’Istruzione, Laura Amerio -. AFM e CAT sono due indirizzi tecnici che forniscono agli studenti un’eccellente preparazione sia teorica sia pratica e offrono ottime possibilità di inserirsi subito nel mondo del lavoro. Il PCTO li introduce all’aspetto più concreto della loro professionalità in un ambiente stimolante ma, allo stesso tempo, protetto e rassicurante”.