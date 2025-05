Bra, la richiesta di Italia Nostra per via Principi: "Il Comune pianti alberi nell’area pedonale antistante la sede Bper

Riceviamo e pubblichiamo lo scritto che nei giorni scorsi la sezione braidese di Italia Nostra ha inviato all’assessore ai Lavori Pubblici e all'Ambiente di Bra con la richiesta di piantumare nuovi alberi in via Principi in occasione dell'ennesimo rifacimento della pavimentazione stradale. "A suo tempo – si avverte da Italia Nostra – durante il convegno 'Bra o degli alberi' del 19 ottobre 2019, avevamo presentato un progetto di alberature di cui alleghiamo uno schizzo progettuale".

***

Gentili assessori,

leggiamo sugli organi di stampa locali di un rinvio dei lavori della pavimentazione di via Principi.

Ci permettiamo di suggerire se in tale occasione non ritengano utile e significativo per un progetto del potenziamento del verde a Bra piantumare almeno due alberi di una certa dimensione (tipo cortile Scuola Montalcini) nella piccola area pedonale antistante la sede della banca Bper ex Crb.

Attualmente i vasi con piante hanno infatti solo una funzione estetica, ma non dando ombra non svolgono alcuna mitigazione del sole e del caldo nei periodi primavera/estate, soprattutto in previsione dell'asfaltatura.

Sarebbe una scelta sicuramente significativa e apprezzata anche come punto di incontro, a maggior ragione se accompagnata da panchine per favorire una sosta ombreggiata.

Sperando in un accoglimento positiva di una proposta che avrebbe un costo aggiuntivo modesto.

Per la sezione di Italia Nostra di Bra e del Braidese, Il presidente Angelo Mallamaci