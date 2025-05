Cavallerleone in prima linea per l’ambiente: successo per “Spazzamondo”

Anche il Comune di Cavallerleone ha aderito sabato 24 maggio alla quinta edizione di “Spazzamondo”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione CRC per sensibilizzare i cittadini sulla tutela dell’ambiente attraverso la raccolta dei rifiuti.

All’evento hanno preso parte numerose famiglie, bambini, ragazzi e gruppi locali, tra cui l’oratorio, la scuola dell’infanzia, l’associazione Cavallerleone Solidale ODV e i volontari della Protezione Civile comunale.

La distribuzione delle magliette e dei guanti è stata animata dai giovani calciatori dell’ASD "Cavallion", che, sotto la guida della presidente Cindy Cosentino, hanno proposto giochi ispirati alla pratica sportiva e alla corretta raccolta differenziata.

Tra una corsa tra i conetti e un tiro in porta, i partecipanti, in particolare i più piccoli, hanno imparato a distinguere i rifiuti e a conferirli correttamente, trasformando l’attività ludico-sportiva in un’occasione educativa.

Come da tradizione, la giornata è proseguita con la raccolta dei rifiuti per le vie del paese, suddivisi per tipologia: carta, plastica, vetro/metalli e rifiuto indifferenziato. La camminata ha fatto tappa nel cortile retrostante il Municipio, dove è stato possibile ammirare la fioritura delle sementi mellifere seminate nell’ambito del bando “+API”, anch’esso finanziato dalla Fondazione CRC.

La giornata si è conclusa con un rinfresco offerto dall’associazione “Cavallion”, momento conviviale che ha premiato l’impegno dei partecipanti.

“L’amministrazione comunale – dice il sindaco Marcellino Peretti - esprime il proprio ringraziamento a tutti gli organizzatori, i volontari e i cittadini intervenuti, sottolineando l’importanza di queste iniziative per la promozione della sostenibilità ambientale e del senso civico all’interno della comunità di Cavallerleone.