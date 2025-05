SuperLega nel piatto: apre “Da Costa”, il locale firmato Gabriele Costamagna [VIDEO]

Ha inaugurato ufficialmente venerdì 23 maggio, con un aperitivo di benvenuto dalle 17 alle 20, il nuovo locale "Da Costa", situato in viale Angeli 77 a Cuneo, all’interno del suggestivo Country Club. Un evento all’insegna dell’ospitalità, del buon cibo e della passione per lo sport, che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e tifosi, attratti anche dalla possibilità di scattarsi un selfie con i trofei conquistati dal Cuneo Volley nella stagione appena conclusa, culminata con la promozione in SuperLega e la vittoria della Supercoppa Italiana di A2.

Dietro il progetto c’è Gabriele Costamagna, presidente di Cuneo Volley e ora anche imprenditore nel settore della ristorazione. Una scelta tutt’altro che improvvisata: "La passione per questo mondo è nata tempo fa – racconta Costamagna – quando nel 2017 ho collaborato con una startup vinicola, The Winsider. Ho iniziato a lavorare nei ristoranti per capire come funzionassero e da lì è scattata la scintilla".

Il risultato oggi è "Da Costa", un ristorante trattoria dallo stile ricercato che unisce eleganza e tradizione, nel cuore verde della città. "Siamo in una location unica, immersa nel verde, ma facile da raggiungere. Da Costa è aperto a tutti: per aperitivi, pranzi, cene ed eventi. E d’estate le terrazze saranno protagoniste", prosegue Costamagna.

Una cucina autentica, fatta in casa

Il menù di "Da Costa" punta sulla qualità e sulla valorizzazione del territorio: piatti abbondanti, ingredienti selezionati a chilometro zero e pasta rigorosamente fatta in casa: "Vogliamo offrire una cucina vera, con piatti generosi e sapori autentici", aggiunge il fondatore.

Cocktail d’autore e drink su misura

Il bancone è gestito da Simona, che propone una selezione di cocktail classici IBA e creazioni personalizzate. Tra le novità spiccano il “SuperLega”, un drink blu a base di gin blu e cocco, e il “Sinner”, ispirato al tennis, a base di vodka e carota. "E se non bevete alcolici – spiega Simona – basta dirmi un ingrediente che vi piace e creo un analcolico su misura".

Un’estate di eventi e ospiti speciali

La stagione estiva sarà animata da numerosi appuntamenti. Il primo in programma è il 19 giugno, con l’inaugurazione della terrazza Cuvage e la presentazione ufficiale di Ivan Zaytsev, per una cena animata aperta al pubblico.

"Da Costa" si propone di diventare un punto di riferimento non solo per gli appassionati di pallavolo, ma per tutta la comunità cuneese. "L’idea è creare un luogo accogliente, dove ci si possa sentire bene, parlare di lavoro, fare rete e godersi un buon calice di vino", conclude Costamagna.

Da Costa è aperto tutti i giorni, in viale Angeli 77 a Cuneo, presso il Country Club. Aperitivi, pranzi, cene, eventi e terrazze vi aspettano per un’estate tutta da vivere.