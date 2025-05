Efficienza energetica: a Cuneo la tappa di Enel Energy Bar

Sbarca a Cuneo Enel Energy il nuovo format di eventi in-store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia. Un ciclo di appuntamenti per parlare insieme a un esperto di efficienza energetica, consumi consapevoli, soluzioni smart per la casa e molto altro ancora.

Il tema affrontato il prossimo martedì sarà l’efficienza energetica. Un esperto offrirà diverse informazioni utili e consigli per aiutare le famiglie a monitorare i propri consumi energetici e a individuare come ridurne la spesa e sarà a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti e offrire consigli personalizzati. Ci sarà anche la possibilità di scoprire nuovi strumenti in negozio, come Enel Lumiè, il simulatore che aiuta a migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione con soluzioni all’avanguardia per la casa.

Attraverso la compilazione di un questionario personalizzato e la lettura delle bollette energetiche, Enel Lumiè analizza, grazie a un innovativo algoritmo, l'efficienza energetica dell'abitazione di chi ne fa richiesta. Il software identifica le aree problematiche, gli impianti non ottimizzati o l’utilizzo di apparecchiature obsolete.

“Con questo ciclo di incontri vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sulla possibilità di ottimizzare i propri consumi, e quindi risparmiare in bolletta, efficientando la propria abitazione – spiega Luigi Fabrizio Susco, Responsabile B2C Area Nord Ovest di Enel. Una delle soluzioni migliori consiste nel passaggio a prodotti ad alta efficienza energetica: un cambio di abitudini che favorisce la riduzione dei consumi complessivi della casa e promuove il rispetto dell’ambiente. Ma sono tante le possibilità di ottimizzazione e, presso gli store, i clienti vengono guidati verso una maggiore consapevolezza dei consumi combinando prodotti, commodity e servizi a valore aggiunto”.

L’incontro si terrà il 27 maggio, in Corso Brunet 13, dalle 12 alle 13.