Spazzamondo a Venasca per il quinto anno consecutivo

Sabato 24 maggio bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo, con alcuni genitori, hanno collaborato con il Comune per rimuovere i rifiuti abbandonati nel paese.

Cinquanta bambini e ragazzi dalle scuole dell’infanzia a quella secondaria di primo grado accompagnati da insegnanti e numerosi genitori – circa sessanta persone oltre agli studenti – hanno partecipato nella mattinata di sabato 24 maggio alla quinta edizione di Spazzamondo a Venasca, la campagna collettiva di raccolta rifiuti che si è tenuta su impulso della Fondazione CRC in contemporanea in tanti Comuni della provincia di Cuneo.

Quest’anno i gruppi che hanno condotto la raccolta, che si è sviluppata in tutto il concentrico e in alcune frazioni, hanno riscontrato un quantitativo molto inferiore di rifiuti abbandonati rispetto al passato: un segno della grande civiltà e senso civico dei venaschesi. Hanno partecipato attivamente anche il sindaco Silvano Dovetta, il vicesindaco Maurizio Madala e i consiglieri Paola Ferrua e Corrado Favole, oltre ad alcuni Vigili del Fuoco volontari, membri dell’associazione Carabinieri in congedo, del Gruppo Alpini di Venasca e della Protezione Civile locale. Una pacifica “invasione” di magliette arancioni che testimonia il valore del messaggio che questa manifestazione veicola e l’interesse da parte della comunità locale di interpretarlo direttamente e in un modo molto concreto.

«Venasca – precisa il Sindaco Silvano Dovetta – è già molto pulita, grazie al senso di responsabilità dei suoi abitanti: l’adesione a Spazzamondo è dunque da intendersi più che altro come una grande occasione per veicolare nei bambini e nei ragazzi un senso di responsabilità nei confronti del proprio paese e dei beni comuni. La partecipazione di giovani e famiglie è un ottimo riscontro, li ringrazio perché dimostrano in modo tangibile la voglia di impegnarsi per il bene comune. Grazie poi anche alla Fondazione CRC, che organizza questo evento importante per l’educazione civica, e grazie a chi, qui a livello locale, si impegna per renderlo ogni anno partecipato e fruttuoso, in particolare gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo, tutti i volontari dei gruppi presenti e la consigliera comunale Paola Ferrua, che ha dedicato molto tempo all’organizzazione e alla buona riuscita di questa occasione».