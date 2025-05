Tagli manutenzione straordinaria delle strade, Robaldo incontra Ance in Confindustria Cuneo

Prima la riunione della commissione asfalti di Ance Cuneo e a seguire l'incontro con il presidente della Provincia Luca Robaldo nella sede di Confindustria.

Ad aprire l'incontro il presidente di Ance Cuneo, Gabriele Gazzano, che insieme al referente della commissione asfalti, Ivano Rosso, ha letto la lettera indirizzata a Robaldo.

L'oggetto la ricaduta del taglio delle risorse da parte del Ministero per la manutenzione straordinaria delle strade. Il tema della viabilità stradale porta con sé un altro fattore rilevante, quale la sicurezza stradale.

Undici gli imprenditori presenti all'incontro.

Nella lettera si evidenzia: "Un taglio così drastico delle manutenzioni stradali, comunicato peraltro in maniera improvvisa, non ha precedenti e crea una situazione di grande apprensione tra gli operatori di un settore che vive prevalentemente di commesse pubbliche. L’abbandono, perché di questo si tratta, della manutenzione delle strade, oltre che segnare un arresto alle politiche di tutela della sicurezza stradale e alla valorizzazione del territorio, rischia di azzerare la programmazione degli operatori economici che, su queste lavorazioni, basano la propria attività, i loro investimenti, i loro piani industriali.

In un momento in cui le imprese cuneesi del comparto stradale sono impegnate ad assorbire investimenti importanti, complessivamente stimati in 50 milioni di euro, resi necessari per adeguare gli impianti a normative ambientali e prestazionali sempre più esigenti, come i Criteri ambientali minimi (Cam), non è davvero sostenibile il taglio delle manutenzioni stradali.

Gli investimenti a cui siamo chiamati, per quanto onerosi, sono espressione concreta dell’impegno del settore verso una transizione ecologica responsabile e consapevole; vanno però accompagnati da una progettualità pubblica sulle infrastrutture adeguata".

Un appello che il presidente della Provincia di Cuneo ha accolto e compreso.

"Stiamo lavorando - ha risposto Robaldo - affinché le risorse, vengano rifinanziate in altro modo, se non tutte, almeno in parte per non gravare sulle ditte".

Per coprire il fabbisogno di 3119 km di strade provinciali ci sono 11 imprese produttrici di conglomerato bitumitoso e altre 11 che si occupano della sua stesura, "non riuscire a fare una programmazione pluriennale - conclude Gazzano - ha una ricaduta sul territorio e sul sistema. Questo rifinanziamento è un terremoto. Noi lavoriamo sulla pianificazione, se no vuol dire lavorare in emergenza e si è costretti a tappare buche. Per stare dentro ai Cam dobbiamo pianificare".