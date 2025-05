Martin Christian Herisson, da Napoli a Madrid per riscrivere le regole della finanza globale

Nel cuore di una delle università più prestigiose e all’avanguardia d’Europa, un ragazzo italiano è pronto a riscrivere le regole del gioco. A soli 19 anni, Martin Christian Herisson, originario di Napoli e attualmente studente presso la IE University di Madrid, ha conquistato il primo posto nel Portfolio Investment Game 2025, simulazione finanziaria avanzata integrata nel corso di Capital Markets e finalizzata a mettere alla prova le competenze tecniche e strategiche degli studenti.

In appena tre mesi, Martin ha registrato un rendimento simulato del +6523,82%, trasformando un capitale virtuale del valore di 1 milione di euro in oltre 66 milioni. Un record assoluto e un risultato straordinario che lo proietta tra i profili emergenti più promettenti presenti sulla scena della finanza internazionale. Un segnale forte, un riconoscimento di assoluto prestigio e l’ennesima tappa di un percorso che, partito da Napoli, guarda dritto verso l’eccellenza globale nel mondo della finanza e dell’innovazione.

Portfolio Investment Game 2025: IE University fucina di eccellenza

Il Portfolio Investment Game è parte integrante del corso Capital Markets, tenuto dal professor Carlos Gallo Villoria presso IE University. Si tratta di una delle simulazioni accademiche più avanzate in Europa, in cui gli studenti sono chiamati a operare su dati reali, elaborando strategie d’investimento complesse e gestendo il rischio in condizioni di mercato mutevoli.

In questo contesto altamente competitivo, Martin ha ottenuto un risultato senza precedenti, affermandosi come il miglior performer dell’edizione 2025 e fissando un nuovo standard per l’intera università. IE University, da sempre orientata alla formazione esperienziale e internazionale, ha trovato in Martin un esempio lampante della propria missione educativa: formare i leader globali di domani.

Un percorso che inizia presto: esperienze concrete e formazione accademica d’eccellenza

Dietro il successo non c’è solo talento e predisposizione naturale, ma anche una formazione solida, un impegno costante e un background accademico che mira all’eccellenza. A soli 18 anni, Martin ha preso parte al Summer Analyst Programme di AmplifyME, una delle principali piattaforme europee di formazione finanziaria applicata, accreditata dal London Institute of Banking & Finance (LIBF).

Qui ha conseguito il prestigioso Level 6 Diploma in Applied Finance con valutazione “Distinction” e ha vinto una competizione tra oltre 100 partecipanti, distinguendosi per lucidità operativa, visione strategica e capacità di agire sotto pressione: qualità che non sono solo rare, ma essenziali nel mondo della finanza contemporanea.

Parallelamente, ha maturato esperienze di rilievo in realtà internazionali:

IE Strategy Lab – Temporary Consultant per aziende e istituzioni reali

– Temporary Consultant per aziende e istituzioni reali Virya VC – Business Development Associate, con focus su Web3, gaming e AI

– Business Development Associate, con focus su Web3, gaming e AI Crunch Equation – Analyst per due diligence e analisi di mercato

– Analyst per due diligence e analisi di mercato Innovis VC – Da Trainee ad Analyst, lavorando su startup in fase early-stage

Il presente: imprenditorialità e visione a lungo termine

Nel marzo 2025, Martin ha fondato Cambridge Zenith Global Ltd, società con sede nel Regno Unito specializzata in investimenti tecnologici ad alto impatto. L’azienda nasce con l’obiettivo di individuare e supportare idee audaci e sostenibili, costruendo un ponte tra capitali e innovazione

globale. Il suo motto, “Investing in what’s next. Partnering with what’s bold”, è una dichiarazione d’intenti: non solo investire, ma orientare e plasmare il futuro.

Martin è inoltre membro di Nova Talent, community che seleziona il top 3% dei giovani ad alto potenziale nel mondo, mettendoli in rete con leader, CEO e policy maker internazionali.

Lo sguardo al futuro tra progetti e formazione: finanza, impatto e sostenibilità

Il prossimo obiettivo? Far crescere Cambridge Zenith Global e consolidare un ecosistema di investimenti ad alto impatto in settori strategici come l’intelligenza artificiale applicata, la sostenibilità ambientale e le tecnologie emergenti.

Martin punta a coniugare rigore finanziario e visione etica, contribuendo alla costruzione di un’economia più inclusiva, responsabile e orientata al lungo termine. La finanza, per lui, non è solo una questione di numeri, ma uno strumento per generare valore concreto e sostenibile.

Quest’estate, Martin parteciperà alla prestigiosa Summer School della London School of Economics (LSE) per nove settimane, durante le quali approfondirà la sua preparazione in ambito finanziario attraverso tre corsi intensivi: FM200: Principles of Finance, che introduce le basi teoriche e pratiche della finanza moderna; FM202: Analysis and Management of Financial Risk, incentrato sull’identificazione e la gestione dei rischi finanziari in contesti reali; e FM230: Alternative Investments, dedicato a strumenti come hedge fund, private equity e materie prime. Questa straordinaria esperienza accademica arricchirà ulteriormente il suo percorso formativo e professionale nel mondo della finanza.

“Il futuro non si aspetta. Si costruisce. E io voglio farne parte attiva, con coraggio e competenza”. Una dichiarazione, quella rilasciata da Martin, che sintetizza non solo la sua ambizione personale, ma anche la visione di un giovane leader italiano deciso a lasciare il segno.









