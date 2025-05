I monaci cistercensi tornano a Staffarda per i Vespri

I monaci cistercensi tornano ad abitare l'Abbazia di Staffarda.

Per un giorno, con il canto dei Vespri, la preghiera serale, l'abbazia torna a risuonare delle loro voci, a cui si uniranno quelle che nei secoli l'hanno abitata.



Con i monaci del Monastero Dominus Tecum Pra'd Mill appuntamento venerdì 30 maggio alle ore 18.

Ingresso libero in chiesa per la celebrazione cantata e a seguire merenda sinora condivisa sotto l'antica ala del mercato. Ognuno può portare qualcosa, per stare insieme in comunità.

Momento prezioso che dal 2020 si ripete ormai ogni anno e a cui ogni anno partecipano sempre più persone.

Staffarda: abbazia cistercense tra le più antiche d'Italia (1135), abitata dai monaci per secoli, Parrocchia dal 1804 fino al 2018 (primo parroco Don Petazzi, ultimo parroco Don Signorile), monumento museale che attira una media di circa 20mila visitatori l'anno, luogo di intensa spiritualità.

Per una sera, i monaci cistercensi di Pra'd Mill tornano a riappropriarsene, restituendola al senso per cui è nata, portando avanti quella che ormai è una tradizione da preservare.