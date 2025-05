Il progetto artistico Scavalcamontagne e il sentiero del Dolcetto tra Diano d’Alba e Montelupo

Domenica 22 giugno i comuni di Diano d’Alba, Montelupo e Rodello propongono una passeggiata sul nuovo Sentiero del Dolcetto in collaborazione con l’Associazione Colline e Culture e la guida naturalistica Alberto Ricca.

La passeggiata con partenza da Diano d’Alba alle ore 17 prevede un percorso di 6 km con 326 metri di dislivello in salita della durata di circa 2 ore per raggiungere il centro storico di Montelupo albese. La partecipazione alla passeggiata è gratuita ma soggetta a prenotazione al numero 3491573506 o all’indirizzo mail associazionecollineculture@gmail.com

All’arrivo nel paese di Montelupo albese i camminatori potranno partecipare all’aperitivo organizzato dalla Pro Loco del paese presso la terrazza esterna adiacente al salone polifunzionale. Il costo dell’aperitivo cena è di 15 euro (acqua inclusa, vino escluso). È necessaria la prenotazione entro il 18 giugno. La partecipazione all’aperitivo è aperta a tutti, non esclusivamente ai camminatori del tour guidato. È necessaria sempre la prenotazione al numero 3491573506 o all’indirizzo mail associazionecollineculture@gmail.com.

A seguire tutti sono invitati a partecipare allo spettacolo teatrale “Ricette e Sinfonie” a cura della compagnia Scavalcamontagne, liberamente tratto da “Le ricette immorali” di Manuel Vázquez Montalbán. Un’interpretazione divertente e un po’ piccante della relazione tra cibo ed eros, attraverso le calde note del pianoforte e le più belle arie d’opera e canzoni d’altri tempi. Un vero e proprio abbinamento tra cibo e arte, dove il pubblico godrà dello spettacolo attraverso tutti i sensi. Lo spettacolo si svolgerà presso l’area esterna alla Confraternita dei Battuti di Montelupo Albese. Ingresso libero, uscita “a cappello”. Nel 2025 gli Scavalcamontagne saranno in cammino dal 12 giugno al 7 settembre, attraverso tutta Italia, partendo proprio dal cuneese. Lo spettacolo di Montelupo Albese del 22 giugno sarà la nona tappa di una lunga e bellissima tournée alla scoperta di piccoli e bellissimi borghi in cui saranno portati in scena 6 spettacoli differenti, tutti comico-musicali e adatti a tutto il pubblico. Un progetto sociale e culturale per portare il teatro alla gente, fuori dai teatri, fin dove il teatro non c’è. Tutte le info sul progetto, gli spettacoli, gli appuntamenti enogastronomici e le camminate su www.scavalcamontagne.com Il rientro a Diano d’Alba è a cura dei singoli partecipanti. È possibile coordinarsi per organizzare delle macchinate condivise per tornare al punto di partenza della passeggiata.

Per informazioni 3491573506 (Elisa) associazionecollineculture@gmail.com