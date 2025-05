Referendum Cittadinanza: a Cuneo un the di cittadinanza per costruire insieme la campagna per il sì

Giovedì 29 maggio alle ore 17:30 appuntamento a Cuneo davanti alla panetteria "Pane e Tulipani", in via Silvio Pellico 14, per parlare del Referendum Cittadinanza e di perché è importante partecipare e votare Sì. I gestori della panetteria, di origine marocchina, offriranno il the ai partecipanti mentre un buffet salato e dolce verrà offerto da Amnesty International.

Il Caffè di Cittadinanza, formula ormai utilizzata in tutta Italia per organizzare la campagna referendaria, si trasforma a Cuneo in un The di Cittadinanza, ma come gli eventi precedenti sarà un momento di incontro aperto a tutte e tutti: un’occasione per conoscersi, confrontarsi, scambiarsi idee, organizzarsi e dare forma collettiva a una campagna viva e partecipata.

Motivarsi e condividere strategie per gli ultimi giorni di campagna referendaria. Una battaglia profondamente politica e sociale: ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza legale necessari per ottenere la cittadinanza italiana, estendendola automaticamente anche ai figli e figlie minorenni. Una riforma che riguarda oltre 2,5 milioni di persone, già parte attiva della nostra società ma ancora escluse dai pieni diritti di cittadinanza.



Ogni voce conta. Ogni passo fa la differenza. Vi aspettiamo numerosi e numerose!