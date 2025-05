Revello: Torna la “Cecy For Runners”, sport e solidarietà per i bambini del Nepal

L’Associazione Cecy Onlus, in collaborazione con l’Atletica Saluzzo, la Pro Loco di Revello e con il patrocinio del Comune di Revello, organizza giovedì 5 giugno 2025 la nona edizione della “Cecy For Runners”, corsa podistica non competitiva all’insegna della solidarietà, a sostegno della casa famiglia Dil Kumari in Nepal.



Il ritrovo è previsto per le ore 18 presso il bocciodromo di Revello. Le categorie giovanili prenderanno il via alle ore 19, mentre la partenza per gli adulti è fissata alle 20. La corsa, a andatura libera (corsa, cammino o fitwalking), si snoderà lungo un suggestivo percorso di 5,4 km attraverso le tranquille strade di campagna tra Revello e la frazione San Pietro.



All’arrivo, tutti i partecipanti potranno gustare un rinfresco con prodotti locali.



Quote di iscrizione: adulti: € 8; ragazzi e bambini sotto i 12 anni: gratuita (con percorsi ridotti).



Ai primi 900 iscritti al percorso di 5,4 km sarà consegnata l’esclusiva maglietta tecnica dell’evento, fino ad esaurimento taglie e scorte. Per i più piccoli (categorie bambini e ragazzi fino a 12 anni) sono previsti premi in natura per tutti i partecipanti.



Il ricavato dell’edizione 2025 sarà interamente devoluto al sostegno scolastico dei 41 bambini e adolescenti, tra i 5 e i 17 anni, attualmente accolti presso la casa famiglia Dil Kumari, una struttura che offre accoglienza, protezione e opportunità educative a minori provenienti da contesti di povertà e disagio in Nepal.

In otto edizioni, la manifestazione è diventata un appuntamento fisso e atteso da centinaia di partecipanti. L’ormai celebre maglietta tecnica, ogni anno in un colore diverso, è diventata un vero oggetto da collezione.



Lo scorso anno la “Cecy for Runners” ha registrato 1.090 iscritti al percorso da 5,4 km e ha permesso di raccogliere 9.600,00 euro, destinati all’ampliamento della struttura oggi completata e già in funzione.