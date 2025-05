Baseball serie B: il JFK Mondovì strappa un punto prezioso nella trasferta di Piacenza e resta in testa alla classifica

Il JFK Mondovì sembra non patire di vertigini d'alta quota e torna dal doppio confronto in trasferta con il Piacenza con un prezioso punto. Contro la terza forza del campionato, i ragazzi di Leo Marconi hanno dato prova di grande maturità, finendo per conquistare una vittoria e una sconfitta, quest'ultima in match comunque combattuto. I dieci punti conquistati nelle prime sei giornate del Campionato di serie B rappresentano un risultato che supera le più rosee aspettative. A due giornate dal termine del girone di andata, i galletti biancoblù sono in testa alla classifica, seppur in condivisione con l'ALT Cabs, confermandosi nell'inatteso ruolo di "matricola terribile". Di seguito il comunicato della società:

Un successo e una sconfitta per il JFK Mondovì nella difficile trasferta di Piacenza: i ragazzi di Leo Marconi vengono sconfitti nella prima partita ma rifanno prontamente nel secondo incontro. In gara uno il JFK Mondovì parte subito male, concedendo troppo all’avversario sin dalle prime battute. Già al secondo inning i biancoblù avevano concesso quattro punti ai piacentini, con un attacco inconcludente almeno fino al sesto inning. Poi, dal settimo inning, la musica cambia nettamente e il JFK porta a casa sette punti, che non saranno però utili per il successo finale.

Da segnalare le valide di Pedro Padilla (quattro valide e un fuoricampo), Sebastian Fontana e Agustin Kramer; ottime prove del giovane Lorenzo Rosso, Lorenzo Forte e Pietro Gianolio. In difesa, invece, alcuni errori da parte dei monregalesi hanno pesato notevolmente sul risultato finale. Sul monte di lancio Davide Calcagno ha tenuto abbastanza bene il risultato fino al quarto inning (4 a 0 per gli avversari), poi lo hanno rilevato Gregorio Cebotari e Matteo Ghiglia, fino al raggiungimento del risultato finale di 14 a 10 per Piacenza. Il JFK porta invece a casa il successo in gara due. La partita inizia subito bene per il monregalesi che si portano immediata mente in vantaggio, e vi resteranno fino alla fine. Il primo inning fa registrare il punteggio di 1-0 per i biancoblù, per poi arrivare al terzo inning sul 3-0.

Da segnalare anche qui le ottime performances di Padilla, Fontana, Kramer e Forte, poi sostituito a causa di un infortunio da Alessandro Ferrero. Per una squadra che ha sempre dimostrato di voler puntare sui giovani, motivo d’orgoglio è l’ottima prestazione del giovanissimo Egidio Aimo (classe 2009) con la sua prima valida in serie B. In evidenza anche Lorenzo Rosso, per lui battute valide con in fantastico triplo. In questa partita non ci sono stati grossi errori da parte dei monregalesi: sul monte di lancio brilla Luca Franceschini, poi rilevato da Pedro Padilla che fa concludere la partita al nono inning: punteggio a favore dei monregalese per 10 a 1. Con questo doppio risultato la classifica per il Mondovì non cambia: i biancoblù rimangono sempre primi in classifica, non più in solitaria ma a pari merito con il Seveso. La prossima partita si disputerà in casa con il Rho.

CLASSIFICA: JFK Mondovì e ALT Cabs Seveso 10; Piacenza 7; Ares Milano 6; Ecotherm Brescia 5; Rho 4; Catalana e Old Rags Lodi 3.