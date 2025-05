BOCCE / Auxilium Saluzzo vince nella petanque. Nel fine settimana si assegnano cinque italiani  a coppie

Questa volta è la specialità petanque, protagonista nel fine settimana della Bocciofila Auxilium Saluzzo. Nel campionato di serie A di petanque, l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo, del duo Fornetti e Rei, compie una bella impresa, vincendo per 14 a 8, contro la capolista Vita Nova Savigliano.

Un successo che non regala la salvezza diretta per la compagine saluzzese, che dovrà attendere sabato 28 giugno, ultima giornata della regular season, nella trasferta di Demonte contro la Biarese, in attesa di buone notizie da Genova; altrimenti giocherà i play out, contro Bocciofila Buschese.

Nella prima edizione del “Memorial Sergio Ponso”, che si è tenuta sabato 24 maggio alla Bocciofila La Vittoria Saluzzo, terzo posto della terna composta da Marco Morello, Christian Penna ed Alessandro Arnaudo.

Il club saluzzese, del presidente Pieraldo Moine, si prepara per il fine settimana del 31 maggio e 1° giugno, con l’organizzazione dei Campionati Italiani a coppie di petanque, per le categorie A e B maschile e femminile, e categoria C maschile. Una due giorni con la presenza di numerosi atleti e atlete provenienti dall’Italia del Nord Ovest e Nord Est, Centrale e Sud.

La competizione inizierà sabato 31 maggio e si concluderà nella mattinata di domenica 1° giugno, con semifinali con inizio alle ore 9,30, ed a seguire le finali. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Saluzzo e Terres Monviso.

Lunedì 2 giugno, sempre presso il club saluzzese, si giocano due gare a livello nazionale a coppie, femminile e maschile. Per la specialità volo, lunedì 26 maggio, presso il bocciodromo saluzzese, ha preso il via un torneo notturno a livello regionale a coppie, che si concluderà il 23 giugno.