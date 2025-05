Ciclismo femminile: la maglia rosa Nicole Bracco trionfa in solitaria nella tappa di casa

Domenica 25 maggio a Cesano Maderno (Monza-Brianza) è andata di scena la decima tappa del Trofeo Rosa, Giro d'Italia Interregionale per le categorie giovanili esordienti e allieve donne.

Frazione intitolata "Aspettando il Giro" in onore dell'apertura della settimana rosa di Cesano Maderno che culminerà giovedì 29 maggio con l'arrivo della diciottesima tappa del Giro D'Italia 2025 per atleti professionisti la Morbegno-Cesano Maderno di 144 chilometri.

Una gara, quella di domenica, particolarmente tecnica e dettata da un circuito cittadino nella città brianzola con numerosi colpi di scena su entrambe le categorie al via. Un percorso da vero criterium caratterizzato da numerose curve, rotonde e cambiamenti di direzione nonché da un tratto in leggera ascesa con porzioni di strada in pavé.

Sono otto le tornate complessive per la categoria esordienti. La gara visibile integralmente sul canale YouTube LarioScorte TV (LS TV _20250525_1424) è partita sin dalle prime fasi con un ritmo sfrenato, con continui allunghi e tentativi di fuga. Una selezione inesorabile che ha frazionato il gruppo riducendo le atlete da 82 partenti a sole 46 arrivate.

L'azione del giorno è dettata dalla saviglianese Nicole Bracco, portacolori del team SC Cesano Maderno, che in maglia di leader del Trofeo Rosa rompe gli indugi nel corso del terzo giro involandosi in una impresa solitaria dalla lunga gittata. Una vera ambizione, quasi una scommessa, davanti a lei infatti due terzi di gara ancora da percorrere. Ma a dare manforte alla beniamina cuneese sono proprio le compagne di team del SC Cesano Maderno che controllano la testa del gruppo ricucendo magistralmente ogni azione di contrattacco delle avversarie. Giro dopo giro Nicole accumula un divario incolmabile raggiungendo il minuto di vantaggio sulle più immediate inseguitrici. Una pedalata incessante e da vera cronowoman che la porta a tagliare il traguardo in solitaria mani al cielo registrando una velocità media di ben 39 chilometri orari. È la nona vittoria assoluta del 2025 quella di Nicole, la quale continua tappa dopo tappa a rafforzare la sua leadership in una folgorante primavera dal colore rosa intenso.

Da sottolineare la magistrale prestazione di tutto il team di casa SC Cesano Maderno che raccoglie anche la vittoria del primo anno esordienti donne con Aurora Cerame (seconda assoluta). A seguire in classifica del secondo anno un ottimo terzo posto di Martina Pianta, un quarto di Camilla Paravagna, un nono di Ingrid Corno e un decimo di Vittoria Vitillo. Tra le donne allieve un prestigioso terzo posto per Emma Colombo e un nono per Carlotta Ronchi.

Continua la carovana del Trofeo Rosa che si sposterà domenica 1^ giugno alla undicesima frazione di Somma Lombardo in provincia di Varese, prova altresì valevole per l'assegnazione del titolo di campionato regionale lombardo. A seguire il giorno successivo si vedrà ancora Nicole impegnata nella gara di Scorzé (Venezia) che esula dalla rassegna del Trofeo Rosa.