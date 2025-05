Corsa in montagna: successo azzurro alla Sei Nazioni, nella squadra maschile Andrea Rostan e Simone Giolitti

Successo della squadra azzurra di corsa in montagna nell’incontro internazionale a Casto (Brescia) in occasione del doppio appuntamento di Coppa del Mondo al Trofeo Nasego (Vertical e Classic).

L’Italia conquista dunque il primo posto nella Sei Nazioni in tutte e tre le classifiche: maschile, femminile e combinata. Nuova la formula della manifestazione, con quattro uomini e altrettante donne per ogni team chiamati a correre due volte in due giorni, i migliori tre a comporre il punteggio finale.

Nella squadra azzurra maschile, due gli atleti cuneesi.

Andrea Rostan (Atl. Saluzzo) sfiora il podio nel Vertical, chiudendo al quarto posto in 35:04, molto vicino al primo degli italiani al traguardo, Andrea Elia (34:52). 21mo invece Simone Giolitti (Pod. Valle Varaita).

Nel Trofeo Nasego (21,5km di lunghezza e 1330 metri di dislivello) Rostan è dodicesimo, 20mo Simone Giolitti, primo nella categoria u23. Al femminile, è decima nel Vertical Benedetta Broggi (Sport Project VCO), tredicesima nel Trofeo Nasego.

Al di fuori della squadra azzurra, nella prova femminile del Vertical spicca il terzo posto di Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita), tornata ad alto livello e capace di precedere la pluricampionessa austriaca Andrea Mayr, quarta. In gara anche il suo compagno di club Elia Mattio, 17mo nella prova del Vertical e 23mo nel Trofeo Nasego.

Da segnalare, in quest’ultima prova, il secondo posto, al maschile, del keniano dell’Atl. Saluzzo Paul Machoka; club cuneese che sale anche sul podio femminile grazie a Joyce Muthoni Njeru, terza, che precede la compagna di club e connazionale Valentine Jepkoech Rutto, quarta. 20mo posto poi, al femminile, per Martina Chialvo (Pod. Valle Varaita).