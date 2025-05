Giordano e Siragusa brillano nel "31° Rally Internazionale del Taro"

Primo posto nel Trofeo 4 Ruote Motrici con vittoria della "Pirelli power stage" e diciassettesima posizione nella classifica assoluta.

Il "31° Rally Internazionale del Taro", valido come seconda prova dell'International Rally Cup 2025, è stato perfetto per Matteo Giordano e Manuela Siragusa, che hanno confermato la leadership nel Trofeo 4 Ruote Motrici conquistando tutti i punti disponibili nella gara parmense al volante dell'ottima Renault Clio Rally3 della KZ Racing, in collaborazione con Tiesse Suzuki Asti.

Dopo la premiazione sul podio di Bedonia, per entrambi c'è tanta soddisfazione: "E' stata una gara molto bella, con un tracciato tecnico, rivali importanti e tanto pubblico, ci permettiamo di fare i complimenti alla Scuderia San Michele per l'organizzazione. Abbiamo impostato questo rally su un ritmo alto che, complice una vettura magnifica, ci ha permesso di spingere fin dalla prima prova, peraltro valida come power stage che vale alcuni punti extra per la classifica, andando forte fino al traguardo".



La vittoria al "Taro" fa il paio con quella di aprile al "Rally Elba" e serve alla coppia cuneese di consolidare la vetta della classifica di un'I.R.C. che ha in calendario, come terzo appuntamento, l'affascinante "Rally di San Martino di Castrozza e Primiero" il prossimo 20 e 21 giugno.