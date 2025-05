Il pilota di Neive Sergio Patetta al via del “9° Rally il Grappolo”

Il pilota di Neive Sergio Patetta sarà al via del “9°Rally il Grappolo”, competizione valida quale terza prova del Challange Rally Zona 2, che verrà disputata sulle colline dell’astigiano, con base logistica presso San Damiano d’Asti, i prossimi 31 maggio e 1 giugno.

Dopo il bel successo ottenuto al recente Rally delle Palme, l’alfiere della scuderia La Superba – Sportforever, si presenterà al via della kermesse sandamianese con la solita Peugeot 208 di classe Rally4/R2 preparata dalla Lanterna Corse e navigato da Alessandro Alocco.

“E’ un periodo per noi molto intenso, in quanto diversi appuntamenti del campionato si susseguono ravvicinati, ma cercheremo di dare il massimo come sempre. – dichiara Patetta - Nel 2024 è stata per noi una gara abbastanza complicata, conclusa al quinto posto di categoria. Un risultato che puntiamo a migliorare in questa edizione, sebbene siamo consapevoli della forza dei nostri avversari”